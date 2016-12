17-letnik na delu: ukradel ga je in skril pri znancu

PTUJ – V noči na torek je skozi vhodna vrata nekdo vlomil v objekt enega izmed ptujskih podjetij. Iz notranjosti je odtujil motorno kolo Kawasaki ZZR 1400 črne barve, letnik 2007. Materialna škoda znaša okoli 10.200 evrov.

Ptujski policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja, nato pa ugotovili, da je dejanje izvršil 17-letnik iz okolice Ormoža. Motorno kolo je skril pri znancu iz Velike Nedelje. Tam so policisti motorno kolo tudi našli, ga zasegli in ga vrnili oškodovancu.

Mladoletnika bodo policisti kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, so sporočili iz PU Maribor.