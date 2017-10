17- in 19-letnica vlamljali sredi belega dne

LJUBLJANA – V četrtek popoldne je neka ženska obvestila operativnokomunikacijski center, da dve neznani mlajši ženski poskušata vlomiti v stanovanje na Slomškovi ulici v Ljubljani. Policisti so nemudoma odšli tja in prijeli 17-letno državljanko Hrvaške in 19-letno državljanko Francije, so sporočili iz PU Ljubljana.

Ugotovljeno je bilo, da sta osumljeni na vzvod vlomili skozi glavna vrata stanovanjske zgradbe in se povzpeli po stopnicah. Najprej sta z izvijačem in s silo vlomili skozi vrata stanovanja v 5. nadstropju, iz katerega nista ničesar odtujili. Nadalje sta odšli v 4. nadstropje in z izvijačem in s silo vlomili skozi vhodna vrata v stanovanje, od koder sta odtujili mp3-predvajalnik. Pri dejanju ju je opazila prijaviteljica, ki je o tem obvestila policijo. Po vseh zbranih obvestilih in dokazih sta bili skupaj s kazensko ovadbo privedeni na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je 19-letnici odredil pripor, mladoletna osumljenka pa je bila po zaslišanju izpuščena.