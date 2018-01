16-mesečno Žano ubili ministri!

MARIBOR – V sodni dvorani sta si stali naproti dve globoko in nepopravljivo ranjeni duši. Prva je leta 2009 izgubila največjo dragocenost, drobceno, komaj 16-mesečno hčer. Ne ve, kolikokrat po vrsti v hladni sodni dvorani med hladnimi paragrafi in surovim zaslišanjem podoživlja trpljenje tiste usodne noči na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor, ko se je rotavirusna okužba pri njenem otroku tako zapletla, da mu ni bilo več pomoči. Druga je zdravnica pediatrinja, ki ne more prešteti, koliko noči je prebedela po tistem usodnem dežurstvu. Kolikokrat je znova in znova premlevala, kaj je šlo narobe, da se 1001. rotavirusna okužba ni končala tako, kot so se vse druge, ki jih je zdravila v karieri.



Avstrijec prepričan o napaki

S temi besedami se začenja uvodnik v zdravniški reviji Isis, ki ga je pod naslovom Kdo bo naslednji? spisala pediatrinja Bernarda Vogrin, pod pismo podpore oktobra na 10 mesecev zapora nepravnomočno obsojeni mariborski zdravnici Olgi Krajnc pa se je do oddaje prispevka podpisalo več kot 180 slovenskih pediatrov in drugih zdravnikov.



»Celoten članek je objavljen v Nedeljskih novicah, ki vas cel teden čakajo pri vašem prodajalcu časopisov. Na voljo pa je tudi našim naročnikom, vabimo vas, da to postanete.«