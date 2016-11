12-letnega potnika prevrnil v jarek

BLAGOVICA – PU Ljubljana so v nedeljo nekaj po 11. uri obvestili o prometni nesreči na regionalni cesti v Blagovici. Z ogledom kraja prometne nesreče so policisti ugotovili, da je 70-letni voznik chryslerja domnevno zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal v jarek ob cesti.

Voznik in potnik (12) sta se poškodovala in sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v UKC Ljubljana. Po podatkih policije sta utrpela lažje poškodbe. Povzročitelju bo izdan plačilni nalog.