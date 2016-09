11 tujcev ilegalno čez mejo

NOVO MESTO – Policisti so v sredo na območju Posavja in v Novem mestu izsledili in prijeli 11 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Šest državljanov Kosova in tri državljane Afganistana so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom. Državljana BiH in državljana Albanije, ki sta zaprosila za mednarodno zaščito, pa so namestili v azilni dom.