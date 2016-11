11 ljudi ujetih v počitniški koči: podrlo 100 kubikov dreves

VELIKA MISLINJA – Kot kaže, jo je slabo vreme tokrat pošteno zagodlo. Ob 16.13 je v počitniški koči na Komisiji v občini Mislinja zaradi visokega snega in podrtih dreves obtičalo 11 oseb. Posredovali so gasilci PGD Mislinja, ki pa se zaradi velike količine dreves in visokega snega niso mogli prebiti do koče.

Jutri dopoldne bodo cesto proti Rogli očistili delavci Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec. Podrtih dreves naj bi bilo za najmanj 100 kubičnih metrov, poroča uprava za zaščito in reševanje.