10-metrski padec plezalke se ni končal dobro

ŠTEFANJA GORA, DEBELA PEČ – V torek je policist gorske policijske enote z ekipo za helikoptersko reševanje v gorah zvečer posredoval v dveh intervencijah. Klica na pomoč sta bila sprejeta v razmiku pol ure, v obeh primerih pa je šlo za prijavo hujših poškodb.

Okoli 18.30 se je med hojo s Štefanje gore zaradi zdrsa ter padca in prevračanja poškodovala planinka; okoli 19. ure pa se je v severni steni Debele peči med plezanjem pri približno 10-metrskem padcu in udarcu v steno poškodovala plezalka. Poškodovani osebi sta bili v zdravstveno ustanovo prepeljani s helikopterjem, so sporočili iz PU Kranj.