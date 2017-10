Pika prisega na usnje

Usnje na sto in en način, to je njeno pravilo številka ena. No, v poštev pridejo tudi oblačila v videzu usnja, saj so tesno oprijeta in poudarijo njene obline. Modna navdušenka pa je vseeno najsrečnejša, ko je naga ...

Pika je četrtkova zapeljivka. Katera bo petkova, preverite jutri.