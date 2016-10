Lala spi v njegovi srajci

LJUBLJANA – Sara Memić je 72-letna gospa s posebnim darom, ki je leta 1991 prišla v Slovenijo iz Banjaluke in tukaj našla dom. Svojega je izgubila v vojni vihri v Bosni. Njen dar jasnovidnosti in gledanja v globino duše je slovel po vsej nekdanji državi in ljudje so množično hodili k njej, saj jim je pomagala pri premagovanju težav, predvsem jih je soočala z resnico in marsikomu pomagala do zdravja s pravilno diagnozo. No, v naši deželi smo bili do nje bolj zadržani in je trajalo nekoliko dlje, da smo jo vzljubili. A dandanes, po 25 letih razdajanja ljudem, ki jo potrebujejo, se ji pred javnostjo ni treba več zagovarjati ali potrjevati. Ne nazadnje je Sara Memić tista oseba, na katero so se obrnili celo kustosi ptujskega pokrajinskega muzeja, da jim je pomagala razvozlati skrivnost ptujske arheološke dediščine iz rimskih časov. S pomočjo njenih skic in napotkov so potem arheologi našli ogromno predmetov iz tistega časa, ki bi brez nje morda za vedno ostali globoko pod zemljo.



Mag. Marko Zajc je ekonomist in uspešen podjetnik, ki ne mara publicitete, vendar je bil na naše povabilo zgolj iz hvaležnosti do Sare Memić pripravljen deliti z nami svojo izkušnjo z Bosanko, ki bi mu lahko bila po letih mama in ki jo imajo zaradi njenih sposobnosti nekateri za čarovnico.

