Ko je izvedel, da je Žiga mrtev, je omedlel

NOVO MESTO – Slovenijo je pretresla vest, da so od sobote pogrešana Žigo Škufco in Patricijo Blatnik našli mrtva v avtomobilu, ki je zapeljal v Krko. Na družbenih omrežjih številni izražajo svojo pretresenost in žalost ob tem, da mladih zaljubljencev ni več med njimi. Več boste lahko prebrali v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic. Pod