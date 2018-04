FOTO: V dveh dneh izginilo osem otrok. Kaj se dogaja?

ZAGREB – Pri sosedih Hrvatih je v zadnjih dneh izginilo več otrok, ki so bili nastanjeni v mladinskih domovih. Če ste jih videli, to sporočite policiji. Petra Petranović (17) Kraj in datum pogrešanja: Zagreb, 12. 4. 2018. Visoka je je 170 centimetrov, ima ravne rjave lase in oči. Je bolj suhljate postave, poslednjič pa je bila videna v Jankomiru. Azra Ramajana Abaz (16) Kraj in datum