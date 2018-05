Zvezdnik filma La Bamba dve leti ne bo smel piti

WENN.COM Njegova filmska kariera je vrhunec doživela v osemdesetih. FOTO: Guliver/cover Images

Se spomnite uspešnice La Bamba?

20

-letna Gracie je postala supermodel.

Veteran velikih platenje v sredo na sodišču priznal krivdo, da je pijan sedel za volan. V Združenih državah ta prekršek jemljejo veliko resneje kot pri nas in tudi posledice so tam lahko daljnosežne. Filmski zvezdnik je s priznanjem vožnje pod vlivom substance skrajšal sodni postopek in si prislužil manjšo kazen – dve leti pogojne. Pogojka pa ni kar tako, saj bo moral biti 56-letnik v tem času trezen, prav tako se bo moral udeležiti izobraževalnega tečaja o nevarnosti uživanja alkohola in drog, ne bo smel obiskovati barov in pivnic, poleg tega pa bo moral prve štiri mesece osebno obiskovati nadzornika pogojnega izpusta. Namestili so mu posebno prenosno napravo, ki bo zaznala pitje alkohola.Zvezdnika kultnega filma La Bamba so aretirali novembra v Teksasu, ko je zapeljal k policistom in jih prosil za smer vožnje. To ni bila najboljša poteza, saj sta možakarja v modrem takoj ugotovila, da je pijan. Ukazala sta mu, naj stopi iz vozila, in mu dala test za treznost. Ni ga opravil, analiza krvi pa je pokazala, da je imel v krvi dvainpolkrat višjo vsebnost alkohola od dovoljene.Phillips si je svetovno slavo priigral leta 1987 z vlogo glasbenikav filmu La Bamba. To je glasbenik, ki je umrl v letalski nesreči skupaj z. Pozneje je Phillips nastopil še v vrsti filmov, ki pa niso dosegli slave uspešnice iz osemdesetih.Danes ima zvezdnik veliko družino, z bivšo ženoima 18-letno hčerkoin20-letni dvojčici. Leta 2007 se je poročil s kozmetičarkos katero ima 10-letno hčerko. Gracie je postala supermodel, nedavno je razkrila, da ni nikomur povedala, kdo je njen oče.