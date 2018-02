Zaradi zažganih slik kralja v zapor

Tajska je znana po strogih zakonih, ki tako domačinom kot turistom prepovedujejo nespoštovanje kraljeve družine. Že samo če nehote stopite na kovanec ali bankovec, lahko končate v zaporu. Na denarju so namreč natisnjene podobe kralja in pohoditi ga je eno najhujših dejanj nespoštovanja, ki jih človek lahko zagreši. Mnogo hujšega zločina pa se je šesterica domačinov lotila lani – zažgali so kraljeva portreta, ki na Tajskem v obliki velikanskih plakatov običajno stojijo pred šolami in drugimi državnimi institucijami ter ob regionalnih cestah, manjše pa ljudje obešajo tudi po stenah svojih domov, trgovin, frizerskih salonov, pisarn in podobno.

Šesterica Tajcev, najstarejši med njimi šteje 20 let, se je lotila portretov v severovzhodni provinci Khon Kaen. Nedolgo zatem so se znašli v rokah lokalnih policistov, pred dnevi pa so bili za svoje dejanje tudi obsojeni na zaporne kazni med 3,5 in 11,5 leta. »Obtožbe so se nanašale na več kaznivih dejanj, med njimi nespoštovanja kraljeve družine, požiga, poškodovanja tuje stvari in hudodelskega združevanja,« je medijem razložil tiskovni predstavnik združenja tajskih odvetnikov, ki se borijo za človekove pravice, ki je zastopal obtožene.

15 let zapora je najvišja kazen za žalitev člana kraljeve družine.

Tajska zakonodaja sicer določa, da se tisti, ki užali kralja, kraljico ali dediča, kaznuje z zaporno kaznijo v trajanju med tremi in 15 leti. In tovrstnih kazni na Tajskem določijo mnogo, saj kraljeva družina tako širi svoj vpliv in preganja nasprotnike režima. Sojenje se navadno odvija za zaprtimi vrati in v tajnosti, osumljenci zelo redko dobijo priložnost za plačilo varščine, navadno na sojenje čakajo kar v prenatrpanih zaporih, kjer so razmere več kot nečloveške. Tajski zakon, ki prepoveduje žalitev kraljeve družine, je sicer med najstrožjimi na svetu in kljub pozivom Združenih narodov, naj zakone omilijo, saj da gre za kršitev svobode govora in človeških pravic, tega ne nameravajo storiti. Mnogi tudi opozarjajo, da v zakonu ni specifično določeno, kaj naj bi bila žalitev kraljeve družine, kaznivo dejanje pa lahko prijavi vsak. Dovolj je že, da se nekdo zameri sosedu, pa bo ta poklical policijo in prijavil, da je užalil podobo kralja. Možje postave so vsako prijavo dolžni raziskati, a navadno se vsi osumljeni prej ali slej znajdejo na zatožni klopi.

Zakon naj bi bil tako strog, da zaščiti kraljevo družino, ki je na Tajskem izjemno spoštovana. Zakona sicer niso spreminjali, vse odkar je leta 1908 postal veljaven. Leta 1976 so le nekoliko zaostrili kazni.