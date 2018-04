GETTY IMAGES Marius se je v zadnjih letih umaknil iz javnega življenja, nazadnje so ga z družino fotografirali leta 2015. FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES

Starejši sin norveške princese, žene norveškega prestolonaslednika princa, ki se ji je rodil v zakonu s prvim možem, je zaljubljen v manekenko in nekdanji Playboyev model. Enaindvajsetletnisicer že nekaj časa ne živi več v domovini, študiral je v Kaliforniji, okrog božičnih praznikov pa sta se z Juliane preselila v skupno stanovanje v Londonu.Parček se sicer pozna že dolgo, bila sta prijatelja, kdaj točneje je med njima preskočila iskrica, ni znano. Objave na njenem profilu​ na instagramu sicer kažejo, da je mladenka že obiskala Skaugum, uradno rezidenco norveškega princa Haakona in princese Mette Marit, kmalu zatem, ko je novica o njeni zvezi z Mariusom pricurljala v javnost, pa je fotografije zbrisala. Tudi brez njih je njen profil zelo zanimiv, saj Norvežanka, ki je na svet prijokala leta 1995, rada objavlja zapeljive fotografije, na katerih pozira v bikinkah, sledilci lahko občudujejo tudi drobce iz njene uspešne kariere. Lani je sodelovala pri nekoliko nenavadni dobrodelni akciji, za katero se je, oblečena le v bikinke in z napisom, da je model in potrebuje denar za operacijo prsi, postavila na eno bolj prometnih londonskih ulic. Pri njej se je ustavilo nemalo ljudi, prejela pa je tudi precej opolzkih komentarjev in nespodobnih povabil. Našel se je celo možak, ki ji je za noč z njo ponudil tisoč funtov oziroma 1150 evrov. A v resnici Juliane ni zbirala denarja za lepotno operacijo, temveč za raziskave raka na dojki. Koliko jim je uspelo zbrati, ni znano, je pa Juliane pozneje povedala, da se z največjim veseljem udeležuje različnih dobrodelnih prireditev in pomaga, kolikor lahko. »Zavedam se, da imam srečo. Sem zdrava, imam službo, streho nad glavo in hrano v hladilniku. Mnogi te sreče nimajo, in če lahko, zakaj ne bi pomagali. Kaj lahko se zgodi, da bomo nekega dne mi na njihovem mestu in bomo potrebovali pomoč,« je med drugim dejala.