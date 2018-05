Zalezovalec zvezdnice se je raje ubil

guliver/COVER IMAGES Pred Corbettom se je skrila v omaro in poklicala policijo. FOTO: Guliver/Cover images

Spolno nasilje v najstniških letih

Corbett naj bi si pot v njeno hišo utrl z namenom, da jo spolno napade, a se mu je načrt na srečo izjalovil. Vseeno je Bullockovi spolno nadlegovanje več kot dobro znano. "Zgodilo se je, ko sem bila stara 16 let. Po tem sem bila kot ohromljena, spraševala sem se lahko le, ali mi bo sploh kdo verjel," je zdaj, v luči vsesplošne čistke spolnih predatorjev v Hollywoodu, priznala zvezdnica.

5

ur ga je k predaji poskušal pregovoriti pogajalec.

Najprej jo je odnesel neprimerno bolje, kot bi jo, ko bi se odvrtel najbolj črn scenarij., ki je pred štirimi leti vlomil v dom hollywoodske zvezdnice, je namreč grozilo do 12 let za zapahi, a je na koncu – deloma na račun sklicevanja na motenost in ker se je bojda iskreno pokesal, deloma zaradi nekaterih nepravilnosti v postopku – dobil le sodno predpisano zdravljenje duševnih težav, pet let pogojne svobode in 10-letno prepoved približevanja oskarjevki. A čeprav se je zdaj počasi že bližal konec njegove pogojne kazni, pogojev menda ni izpolnil, zato je na njegova vrata potrkala policija. Ni se hotel predati, temveč je raje spisal še bolj črn scenarij od črnega ter si vzel življenje.Naj spomnimo. Pisal se je junij 2014, ko se je Bullockovi porušila utvara, da je njen dom varen. Tedaj se je po več dneh oprezanja v ne več nočnih in tudi še ne jutranjih urah Joshua priplazil v zvezdničino hišo. Deloma zbujena igralka se je v grozi skrila v omaro in panično poklicala policijo. Ta je, ko je očitno obsedenemu vlomilcu prišla na sled, pri njem našla zvežčič s ljubezenskim pismom Sandri, izrezke njenih fotografij, menda pa tudi več strani čačk, s katerimi je podrobno opisoval spolne akte in oznanil namen, da lepotico spolno napade. A jo je vendar odnesel le s pogojno kaznijo.Moral je jemati zdravila, kar je motril njegov nadzornik. Slednjemu se je moral tudi redno javljati.To je Joshui vestno uspevalo izpolnjevati minula leta, vse do letošnjega 23. aprila. Tedaj se ni pojavil na predpisanem zaslišanju, povezanem s pogojno kaznijo, zato so v sredo zjutraj na njegova vrata potrkali policisti s sodnim nalogom. A vrata so ostala zaprta. Še več, zabarikadiral se je v svoj dom, policija pa je lahko le slišala Corbettovo tuljenje, češ da ima orožje, naj ga pustijo pri miru, sicer jih bo pobil. Možje v modrem so na pomoč poklicali specialce, med temi tudi kriznega pogajalca, ki je s takšnimi in drugačnimi besedami poskušal pripraviti Corbetta, naj se preda. To je vztrajal dolgih pet ur, dokler ni sprevidel, da so vse pogajalske taktike odpovedale, in pustil specialcem, naj opravijo svoje. Ko so si ti utrli pot v Corbettovo domovanje, niso naleteli na odpor, temveč na njegovo truplo. Očitno si je raje vzel življenje, kot da bi se predal policiji in pristal za zapahi. Kako je to storil, sicer še ni znano, potrdili so le, da si je usodne rane zadal sam in da tega ni storil s strelnim orožjem.