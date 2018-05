Zalezovalca slavne igralke našli mrtvega

Joshuo Jamesa Corbetta (42), ki je junija 2014 vlomil v stanovanje hollywoodske igralke Sandre Bullock, so našli mrtvega, poroča New York Post. Moški, ki je k igralki pred leti vlomil, ko je bila doma, nato pa se je v strahu zaklenila v omaro v spalnici in po klicu v sili tako počakala policiste, naj bi po znanih podatkih storil samomor.



Dvainštiridesetletnika so našli mrtvega na njegovem domu v sredo zjutraj, potem ko so ga policisti obiskali z nalogom, saj se 23. aprila ni pojavil na sodišču v zvezi z omenjeno zadevo. Corbett se je menda zaprl v hišo in policistom grozil, da jih bo pobil, celih pet ur pa se je z njim pogovarjal tudi pogajalec.



Leta 2014 so Corbetta obsodili na pet let pogojne kazni, poleg tega se deset let ni smel približati igralki.