Zaigrala bo v novi sezoni priljubljene grozljivke

Odkar se je pojavila v vlogi Jo March v uspešni nadaljevanki Little Women (Male ženske) po romanu, je ameriška filmska industrija na nogah.je imela zvezdništvo položeno v zibelko, saj je njena mama čarobna, njen oče pa prav tako izjemni igralec. Očarljiva 19-letnica se je v nedeljo zvečer udeležila dogodka nominirancev za nagrado emmy v Los Angelesu in navdušila s svojim zapeljivim videzom in tudi modnim občutkom, saj v nasprotju z vrstnicami namenja veliko pozornosti klasični eleganci in urejenim ter umirjenim kreacijam. Prireditve se je udeležila sama kot predstavnica celotne ekipe Malih žensk, saj je v njihovem imenu odgovarjala na vprašanja novinarjev. Udeležila se je tudi javne tribune in sodelovala v pogovoru o seriji.Mlada zvezdnica ima pred seboj bleščečo kariero, kar je potrdila tudi nedavna objava televizijske produkcijske hiše Netflix, ki je razkrila, da bo Maya nastopila v tretji sezoni najstniške megauspešnice Stranger Thing. »Maya Thurman-Hawke bo odpotovala v mestece Hawkins, kjer bo upodobila dekle s posebnimi močmi po imenu Robin, pripravite se na pošteno mero strahu,« so bili skrivnostni pri Netflixu. Svojčas je Maya, ki je rojena in živi v New Yorku, obiskovala gledališko šolo v Julliardu, vendar je leta 2016 študij obesila na klin in se posvetila igralski karieri. Glede na to, da ima slavne in vplivne starše, si je to seveda lahko privoščila, saj je za njeno eksistenco več kot poskrbljeno.Spomnimo se, da sta se Uma Thurman in Ethan Hawke poročila leta 1998 in v zakonu uspešno vztrajala vse do leta 2005, ko se je Ethan zbližal z Mayino varuško. »Maya je zelo strastna do umetnosti,« je povedal ponosni očka. »Najbolj sem ponosen na njeno notranjo lepoto.«