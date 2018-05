Za uro 600 tisoč evrov

Kralj Faruk z ženo Narriman in sinom Fuadom II. leta 1953 v Italiji

REUTERS Na dražbi v Dubaju bodo ponudili več ur, ki si jih vsi zainteresirani že lahko ogledajo. FOTO: REUTERS

REUTERS Ura, ki je nekoč pripadala kralju. FOTO: REUTERS

650

tisoč evrov bi lahko iztržili za uro.

Umrl v restavraciji

Ko je kralj Faruk leta 1952 pobegnil iz Egipta, je to storil v naglici in za seboj pustil skoraj vse svoje reči, med njimi obsežno pornografsko zbirko, zaradi česar je postal tarča posmeha med rojaki. Najprej se je naselil v Monaku, nato v Rimu, kjer je leta 1965 umrl v francoski restavraciji. Po obilni večerji se je preprosto zgrudil in mnogi so bili prepričani, da so ga zastrupili pripadniki egiptovske obveščevalne službe. Tega niso nikoli ne potrdili ne ovrgli, saj niso opravili obdukcije. Faruk se je proti koncu življenja sicer nevarno zredil in tehtal prek 135 kilogramov, zato jih ni bilo malo, ki so njegovo smrt pripisali njegovemu nezdravemu načinu življenja.

V Dubaju bodo na dražbi prodajali tudi uro, ki je bila nekoč last egiptovskega kralja. Pričakujejo, da bodo zanjo iztržili med 320.000 in 650.000 evri. Ročna ura prestižne blagovne znamke Patek Philippe je bila izdelana leta 1944, na svetu je samo 281 takšnih; Farukova ima vgraviran grb kraljeve družine. Kralj iz dinastijeje moral ob izbruhu revolucije leta 1952 odstopiti.Faruk, ki je umrl leta 1965 v izgnanstvu v Italiji, je bil znan zbiratelj redkih ur, za ta hobi ga je navdušil oče kralj, ki ga je Faruk na prestolu nasledil leta 1936, ko je štel komaj 16 let. Zbiral je tudi kovance in avtomobile. »Model 1518 je ura, ki je bila namenjena elitam, plemičem in le najpomembnejšim strankam podjetja Patek Philippe. Bila je največji možni statusni simbol tistega časa. Zakaj? Zaradi cene in ekskluzivnosti,« je povedal, šef bližnjevzhodnega oddelka za ure dražbene hiše Christie's, ki jo bo ponudila na dražbi.Patek Philippe je svetovno znani proizvajalec dragih ur. Podjetje sta leta 1851 ustanovilain. Prvi, po rodu Poljak, je ure v Švici začel izdelovati že desetletje prej v sodelovanju z rojakom. Leta 1844 sta šla vsak svojo pot in leto pozneje je Patek združil moči s francoskim urarjem Philippom. Leta 1933 so v podjetju izdelali izjemno zapleteno uro s 24 funkcijami, ki so jo leta 1999 prodali na dražbi za vrtoglavih devet milijonov evrov. Kupil jo je katarski šejkZnova se je znašla na dražbi leta 2014, ko je dosegla še višjo ceno – 19 milijonov evrov. Patek Philippe že dolgo izdeluje ure za monarhijo. Bil je denimo najljubši proizvajalec britanske kraljicein princa. Med njihovimi strankami so še danski kraljin danska princesater italijanski kralj