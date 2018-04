Za sinov 20. rojstni dan Lepa Brena potrošila 70 tisočakov

Viktor Živojinović, sin Lepe Brene, je dopolnil 20 let. Na rojstnodnevno zabavo je povabil okoli 100 ljudi, ta pa je trajala do jutranjih ur. Mami mu je kupila audija RS3 sportbacka, na zabavi pa je ni bilo, saj je na turneji po ZDA, poroča Kurir. Sama skromnost jih je ... »Brena je sinova Viktorja in Stefana vzgajala v duhu skromnosti in spoštovanja tega, kar imajo. Vedno sta imela dobro žepnino, a jima nikoli ni dovolila, da razsipata z denarjem. Pogosto sta govorila, da mama pretirava in da bi se lahko nekoliko sprostila in jima več dovolila. Sinova sta lepo vzgojena in izobražena, eden je že diplomiral, drugi se vključuje v družinsko podjetje. Prav zato jima Brena kdaj pa kdaj omogoči luksuz,« je za Kurir še dejal eden izmed prijateljev družine.