Z ločitvijo je zaslužil milijone

Obračunati je hotel s preteklostjo in obrniti nov list. A čespočetka ni vedel, kako po ločitvi od, ki bo zdaj zdaj postala tudi uradna, začeti pisati novo življenjsko obdobje, se mu je nato utrnila dokaj nenavadna zamisel. In, kot se je zdaj izkazalo, tudi dobičkonosna. Iz morja predmetov, ki so se mu nakopičili med devetimi leti ljubezni z zdaj odtujeno ženo, jih je izbral več kot 200 in minulo soboto svoj 54. rojstni dan, ki sovpada z obletnico poroke, praznoval z dražbo Umetnost ločitve. Očitno je res umetnik ločitve: medtem ko se večini denarnica tedaj pošteno stanjša, si je Crowe z odprodajo predmetov iz preteklosti račun odebelil za zajetne tri milijone evrov.Okroglo leto je prebiral in izbiral. Tuhtal, od česa se mora ločiti, od česa se želi in od česa se noče ločiti. Rezultat: eklektična mešanica, ki pripoveduje ne le zgodbo njegovega zakona, pač pa tudi filmske kariere in osebnih zanimanj. Na dražbo je dal tudi mercedesa, ki pa ni le eden izmed jeklenih konjičkov iz njegove zbirke, ampak tisti, s katerim se je aprila 2003 odpeljal na svojo poroko.Njegovi oboževalci so se lahko borili za dinozavrovo lobanjo, ki jo je izpulil prejšnjemu lastniku, a zmagal je eden s precej globokimi žepi, saj je igralcu navrgla 53 tisočakov. Prodajal je nekatere svoje motorje, drsalke, ure in slike, najbolj pa je završalo, ko se je začel boj za stvari, ki so tudi del filmske zgodovine. Za repliko bojnega voza, ki je drdral pred kamerami v hitu Gladiator, je dobil 53.000 evrov, kar je sedemkratnik njegove dejanske vrednosti. Oklep, ki ga je ščitil, ko je stopil v vlogo gladiatorja, so sicer začeli dražiti za 16 tisočakov, dokler ni dosegel končnega zneska 102.000 evrov. Podobno za med so šli meči in sandali iz iste filmske uspešnice, za presenečenje večera pa so poskrbeli suspenzorji, ki jih je nosil, ko se je v filmu Cinderella man: legenda o boksarju prelevil v boksarskega prvaka. »Zbirki za dražbo sem jih dodal za šalo, sanjalo se mi ni, da bodo pritegnili tolikšno pozornost,« je dejal, ko jih je prodal za desetkratnik njihove realne cene, za skoraj šest tisočakov.Da je oskarjevec nekakšen državni zaklad Avstralije, je pokazala tudi dražba, saj se je za nekatere predmete potegoval celo avstralski nacionalni muzej. In si priboril čevlje, ki jh je Crowe nosil v drami To ni tvoja domovina, ter kostum iz filma Srebrni žrebec.A dobrih deset tisočakov, kolikor jih je muzej plačal za oba predmeta, ni veliko v primerjavi s 84.000 evri, za kolikor je šla violina, na katero je godel v filmu Gospodar in bojevnik, za prav toliko pa so prodali tudi uniformo, s katero se je v istem filmu prelevil v kapitana Jacka Aubreyja. Ko potegnemo črto, Russell ​je dobil nekaj več kot tri milijone za 227 premetov. »Ni slaba urna postavka za pet ur dela,« se je pošalil na koncu dražbe, ki jo je bilo mogoče v živo spremljati prek facebooka.