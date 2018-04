Vohunov maček umrl zaradi kraljice

Tako ali drugače naj bi bila celo vpletena v zastrupitev nekdanjega vohuna Sergeja Skripala in njegove hčerke.

Bila naj bi prerokova potomka

Živčni strup

Četrtega marca so Skripala in njegovo 33-letno hčer našli nezavestna na klopi pred nakupovalnim središčem v Salisuryju. V bolnišnici so ugotovili, da sta bila oba zastrupljena z živčnim strupom, in policija je sprožila preiskavo. Kako in kdo ju je zastrupil, ostaja neznanka, sta pa oba okrevala.

Med Rusijo in Veliko Britanijo je po zastrupitvi nekdanjega ruskega vohuna na Otoku skorajda izbruhnila nova hladna vojna. Državi druga drugo obtožujeta marsičesa, med zadnjimi in bolj bizarnimi napadi pa je omenjena celo britanska kraljicaV njenem imenu, če že ne po njenem ukazu, kot trdijo nekateri, naj bi namreč umorili mačka, zastrupljenega vohuna in nekdanjega dvojnega agenta. To trdi kar ruska nacionalna televizija, kjer so v večernih poročilih objavili prispevek, v katerem so podrobneje raziskali brutalno smrt mačka Draka. Voditeljica večernih poročil je dodala, da se je usmrtitev zgodila po tem, ko je kraljica Elizabeta skupaj s strokovnjaki debatirala, ali bi bilo treba mačka morda usmrtiti, to pa je nekdo vzel resno in zadevo izpeljal. »Mačka so ujeli, ubili in upepelili v imenu kraljice. Črno perzijsko mačko s ponosnim imenom Nash von Drake so po odhodu lastnika v bolnišnico odkrili v zelo slabem stanju, žalostna je bila, in odločili so se, da predano in pogumno mačko uspavajo. Ali, kot temu rečejo v Veliki Britaniji, evtanazirali so jo. Evtanazija je nekaj, za kar se vsak odloči prostovoljno, maček pa se ni sam odločil, da bi rad umrl, v njegovem imenu so se odločili kraljica in strokovnjaki,« se je glasila televizijska novica, v kateri so se novinarji spraševali tudi o vpletenosti Elizabete v zastrupitev nekdanjega vohuna. »Jo zavajajo ali je vpletena? Ji je sploh mar? Kako bo vse to vplivalo na njen ugled?« je le nekaj vprašanj, ki so jih postavili ruski novinarji. Ostajajo neodgovorjena, a so zagotovo razburila tako rusko kot britansko javnost, a iz drugačnih razlogov.Še ena ugotovitev, ki se je te dni razširila po Otoku, je dvignila veliko prahu, in sicer da naj bi bila britanska kraljica daljna sorodnica preroka, za katerega muslimani verujejo, da je poslednji prerok, kar jih je bog poslal človeštvu. Sorodstvene vezi med njima so našli britanski zgodovinarji in rodoslovci. Elizabetina kri naj bi se tako pretakala prek grofa Cambriškega do srednjeveških muslimanov v Španiji in nazadnje prerokove hčere. Avtor članka, v katerem je razkril te ugotovitve, je Maročan, ki je nad odkritjem navdušen: »Ta vez bo zgradila most med dvema religijama in mnogo kraljestvi. Tako ga moramo videti, ne kot grožnjo, kot je v današnjem svetu vse prepogosto.« Če trditve držijo, je Elizabeta sestrična maroškega in jordanskega kralja pa tudi iranskega vrhovnega verskega voditelja ajatole. Mnogi zgodovinarji omenjene trditve sicer zanikajo. Tisti, ki jo podpirajo, pa želijo spomniti, kako je muslimanska princesav 11. stoletju zbežala iz rodne Seville, ki so jo oblegali Berberi, in končala v Kastilji v zakonu zPreimenovala se je vin postala kristjanka. Alfonsu je rodila sina in ena njegovih potomk se je pozneje poročila z grofom Cambriškim.