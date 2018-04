VIDEO: Kamere so posnele, kako jo je tik pred porodom prevaral s striptizeto

Noseča Khloe ne komentira škandala. FOTO: Instagram

Zvezdnica resničnostnega šova Keeping Up With Kardashians(33) preživlja težke časa. Ameriški mediji so namreč objavili posnetek, ki dokazuje, da jo je njen partner(27), s katerim v teh dneh pričakujeta rojstvo deklice, prevaral. Thompson naj bi to storil le nekaj dni pred porodom, in sicer z instagram modelom ter natakarico v striptiz klubu(29).Tristan je peljal Lani v hotel v New Yorku, kjer je bil s svojo ekipo Cleveland Cavaliers, so povedali navijači. Pravijo, da sta bila skupaj v baru, nato pa jo je pred vsem poljubil in odpeljal v sobo. Štiri ure kasneje sta se prikazala v hotelskem preddverju in odšla v zasebni newyorški klub. Nato sta ponovno pristala v hotelu.»Oboževalci so ga prosili za selfi, a jih je zavrnil, saj se je ves čas plazil po tej punci. Ko je ugotovil, da je v središču pozornosti, je potegnil kapuco na glavo. A je bilo prepozno, ker smo vsi vedeli, kdo je,« je dejal vir, ki je prevaranta tudi posnel.​Ameriški mediji so objavili še posnetek, na katerem se Thompson zabava z mladenkama v baru blizu Washingtona. Z eno se poljublja, druga mu glavo potisne v svoje bujno oprsje in ga zgrabi za mednožje.Khloe ni komentirala škandala, prav tako ne košarkar. Njeni prijatelji pravijo, da je v šoku. Menda je Thompson svoje nekdanje dekleprevaral ravno s Kardashianovo, ko je bila noseča. Njun sinse je rodil decembra 2016, torej v letu, ko je sta Khloe in Tristan tudi javno obelodanila svojo zvezo.