Vece deske ne nosi s seboj

REUTERS Charles in Camilla uživata v Avstraliji. FOTO: Reuters

Charles naj bi se preoblačil po petkrat na dan, s seboj na potovanja pa naj bi nosil ne le lastne straniščne deske, temveč tudi vzmetnico.

Britanski princin njegova ženasta v minulih dneh začela uradni obisk v Avstraliji in se oglasila tudi na eni od radijskih postaj v Brisbanu, kjer je prestolonaslednik enkrat za vselej razčistil z bizarnimi govoricami, ki krožijo o njem. Ko ga je voditelj vprašal, ali drži, da na vsa potovanja s seboj vzame svojo straniščno desko, je 69-letni prestolonaslednik več kot presenečeno odgovoril: »Mojo kaj?!« Sledil je smeh, nakar je Charles pojasnil, da ljudem ni treba verjeti vsemu s***ju, ki ga slišijo. Da bi se prepričal, ali je res tako, se je radijec z enakim vprašanjem obrnil še na njegovo ženo, ta pa je prav tako dejala, da je to ena od govoric, ki ji nikakor ni za verjeti.V javnost jo je spravil, avtor najnovejše biografije o prestolonasledniku z naslovom Uporniški princ: moč, strasti in nasprotovanja princa Charlesa. V njejsina opisuje kot nečimrneža, ki je popolnoma izgubil stik z realnostjo. Charles naj bi se preoblačil po petkrat na dan, s seboj na potovanja pa naj bi nosil ne le lastne straniščne deske, temveč tudi vzmetnico, med drugim trdi Bower. Dodaja, da ima princ še mnogo drugih zahtev po rečeh, »brez katerih ne more živeti«. Tako mu morajo na vseh poteh priskrbeti toaletni papir točno določene znamke, svežo posteljnino in radijski sprejemnik.V Avstraliji sta Charles in Camilla pred dnevi v imenu kraljice odprla igre držav Commonwealtha, nato pa bo princ obiskal še otoško državico Vanuatu, kjer domačini njegovega očeta princačastijo kot boga in zato tudi Charlesu pripravljajo lep sprejem.