V palači so uživali droge in se kopali goli

Kensingtonska palača stoji v središču Londona, v njej pa člani kraljeve družine prebivajo že vse od 17. stoletja. Nekatere sobe so odprte za javnost in jih lahko obišče kdor koli, v sklopu palače pa so tudi stanovanja, kjer poleg Cambridgeevih živijo še princesa Eugenie, vojvoda in vojvodinja Kentska ter vojvoda in vojvodinja Gloucesterska, na posesti pa živita tudi princ Harry in Meghan Markle.

Britanski novinar in nekdanji dolgoletni partner lady, ki je izkusil življenje v kraljevi družini, je razkril, kakšno to v resnici je.je lady Gabriello spoznal leta 2003 v New Yorku in z njo v treh letih, kolikor sta bila par, preživel prenekatero noč in dan v Kensingtonski palači, kjer v enem od stanovanj živijo njeni starši princ in princesa. Tam so se goli kopali v kraljičinem bazenu in celo uživali droge, največkrat tabletke ekstazija. A za zidovi palače niso bile le nore zabave, Taseer je denimo povedal, da je tam vse precej dolgočasno in čemerno, natančneje, bilo je dolgočasno, dokler se v palačo nista vselila Cambridgeeva z otrokoma, ki sta v Kensington vnesla nekaj življenja in smeha.insta še precej sveža v palači, v stanovanje 1A se je družina preselila lani, kmalu pa se bosta stanovalcem najverjetneje pridružila princin, ki trenutno živita v dvosobni koči na posestvu, kjer se pripravljata na poroko.»Temne stene iz opeke, ki so me pričakale v palači, so me spominjale na nekaj med vojaško bolnišnico in domom starejših občanov,« je o Kensingtonski palači dejal 38-letni novinar. »Princesiin, ki sta v kraljevo družino prinesli nekaj veselja in barve, sta bili že pokojni, ko sem prišel tja, drugi so zgolj manj pomembni člani družine in tajnice. Bilo je strašno nezanimivo, tiho, moreče in temno. Zdelo se mi je, da bi moral šepetati,« je dejal Taseer, ki so ga varnostniki in drugo osebje palače menda poznali kot »Indijca, ki hodi z našo lady«, kar pa ga menda ni prav nič motilo. Ko sta se v Kensingtonsko palačo vselila William in Kate, Taseer že dolgo ni bil več tamkajšnji gost, na obisk je prišel zgolj enkrat in nemudoma opazil razliko, ki jo je v stavbo prinesla mlada družina. »Zdaj bi bilo tam veliko bolje živeti,« dodaja in upa, da bosta kmalu še več otroškega smeha prispevala tudi Harry in Meghan.Ciniki opozarjajo, da bi lahko bilo nevarno, če bi Harry in Meghan živela tako blizu Williamu in Kate. Na nedavni proslavi ob dnevu spomina na Avstralce in Novozelandce, padle v vojnah, ki so se ga udeležili William, Harry in Meghan, Kate pa je doma skrbela za novorojenega sinčka ​, so mnogi namreč opazili, da se Meghan do bodočega svaka obnaša preveč prijateljsko. »Ali je izpopolnila ta svoj zaljubljeni pogled in drugega ne pozna ali pa goji čustva tudi do Williama. Gleda ga enako kot svojega zaročenca,« so mnogi komentirali fotografije, na katerih sta William in Meghan, in hitro pristavili, da bi, če bi bili na Katinem mestu, malo popazili na Williama in mu ne bi dovolili, da sam preživi preveč časa z Meghan. »Morda je spoznala, da je ujela napačnega princa in si prek njega zgolj želi v družino, nato bo svoje lovke vrgla na bodočega kralja,« so sklepali.