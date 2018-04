Ups, kiks zaročencev, prekršila sta strogi protokol

Ko se je par pripravljal na rokovanje s skupino delegatov, je Meghan pozabila, da še ni polnopravna članica kraljevih, in skočila pred bodočega moža.

Pred dnevi se je, ki bo kmalu postala članica kraljeve družine, z zaročencem udeležila mladinskega foruma Commonwealtha, kjer je princpokazal, kakšen džentelmen je v resnici. Ko se je par pripravljal na rokovanje s skupino delegatov, je Meghan pozabila, da še ni polnopravna članica kraljevih, in skočila pred bodočega moža, da bi se rokovala prva. Protokol seveda veleva drugače – najprej se rokujejo člani kraljeve družine, nato njihovi partnerji, zakonski ali ne.Harry je protokol sprva nameraval upoštevati, zaradi česar sta z Meghan trčila, bilo je nekaj prerivanja, nato pa je svojo drago nežno potisnil naprej in ji odstopil prednost. Britanska javnost in strokovnjaki za etiketo, oboji dajo veliko na tradicijo in protokol, so takoj okrcali Meghan zaradi nepoznavanja pravil, a hitro pristavili, da je Harry pokazal, da je pravi džentelmen. »Z vidika protokola Harry ni ravnal pravilno, je pa ravnal pravilno s stališča moškega, saj se spodobi, da ženski odstopi prednost. Tako ne morem reči, ali je ravnal prav ali narobe,« je nerodnost komentiral strokovnjak za etiketo. Meghan se sicer pospešeno pripravlja na svojo novo vlogo in menda redno obiskuje tečaje vedenja, kjer jo učijo vseh pravil, ki jih bo morala kot prinčeva soproga spoštovati, od tega, kako se oblačiti, do pravilnega načina držanja skodelice za čaj.