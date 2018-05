Udarec za Meghan, kraljica jo bo izselila

York Cottage, reizdenca, kjer naj bi po poroki živela Meghan in Harry. FOTO: Pinterest

Kraljicase je po pisanju britanskih medijev menda odločila za potezo, ki naj bi ob živce spravila, ki bo večno zvestobo še ta mesec obljubila princu. Vendar kraljico mora ubogati, prav tako njen vnuk. Kraljičino darilo jima seveda ne bo pogodu, Elizabeta II. se je namreč odločila, da se mora mladi par izseliti iz Kensingtonske palače, kjer trenutno prebiva.Podarila naj bi jima rezidenco York Cottage pri Norfolku. »To je grozljivka iz rdeče opeke, videti je nesrečno in žalostno. Sobe so majhne, hodniki pa čudni,« je nekoč o stavbi na vasi, ki se od Kensingtonske palače nahaja 170 kilometrov, povedala kraljicaMeghan nad svojim novim domovanjem menda ni pretirano navdušena, saj ji življenje na vasi ne diši. Sama je navajena hollywoodskih temperatur, v kraju, kjer naj bi s Harryjem zaživela na novo, pa je vedno precej mrzlo, prav tako na tem območju zelo pogosto brije severni veter. Angleški mediji so se razpisali o tem, da se Meghan nikakor ne bo privadila na življenje v »temačni in neugledni kolibi«.Njenim oboževalcem ni povsem jasno, zakaj bi živela v takem kraju, vendar poznavalci kraljeve družine pravijo, da bo kraljico nemogoče zavrniti.