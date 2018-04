Tyri Banks je nos rastel kot Ostržku

Prsi so povsem naravne

guliver/cover images Nos ji je kirurg malce popravil, a prsi so njene in naravne.

Zaradi zloma pri treh letih ji je nos rasel v širino.

guliver/cover images Nos ji je kirurg malce popravil, a prsi so njene in naravne.

Ostani naravna ali pa si kaj popravi. Vse je dovoljeno, nobene odločitve ne bo obsojala, pomembno je le, da se ženska nato počuti udobno in dobro v lastnem telesu. Do tega spoznanja se je pri 44 letih dokopala, svojčas ena najlepših žensk na planetu, ki se je tudi kot prva temnopolta manekenka pojavila na naslovnicah revij GQ in Sports Illustrated Swimsuit Issue ter bila ena izmed petih originalnih Victorijinih angelčkov, ki šele zdaj ob pogledu v zrcalo vidi samo sebe. In ne tujke, ki si jo lastijo ter jo želijo preoblikovati drugi.»Predolgo sem imela občutek, da moje telo ni tudi v resnici moje. Bila sem bodisi presuha bodisi preokrogla,« pravi supermanekenka, prepričana, da je naravna lepota izjemno nepravična. »Tiste redke, ki so se že rodile lepe, prehitro obsojajo. Vsaka ženska bi morala imeti pravico, da tudi kaj popravi, če si tega želi.«Z mačjimi očmi na angelskem obrazu in grešnim telesom boginje je že pri 15 letih očarala svet visoke mode.O kakšnih pomanjkljivostih ali nepravilnostih niti govora ni bilo. No, vsaj ko je zrla z revij in ponosno korakala po modnih brveh, ne. Toda natančnemu motrenju umetnika ličenja ni ušlo prav nič, da ji je, ko ji je še na začetku kariere na obraz nanašal ličila, hitro dejal, da z njenim nosom ni vse tako, kot bi moralo biti. »Večji je kot prejšnje leto. Kot bi bil živ!« Ob čemer jo je še pobaral, ali jo je morda že kdaj spreletelo, da bi si nos malce kirurško popravila.Zgodba Tyrinega nosu, ki je očitno kot Ostržkov živel lastno življenje, se je začela že pri njenih treh letih. Tedaj si ga je, ne da bi sploh vedela, zlomila, kar ni ušlo skrbnemu tetinemu očesu. Ta jo je nemudoma želela peljati v bolnišnico, verjetno na poravnavo, kar pa se Tyrini mamini zdelo nujno. Ne nazadnje skoraj nihče ni opazil razlike, Tyre ni nič bolelo pa tudi z dihanjem ni imela težav. »Toda leta pozneje me je nos nenehno srbel, mislim, da mi je tudi rastel malce stran.« Nato pa še nič kaj taktne besede umetnika ličenja, da je vendar zakorakala v zdravniško ordinacijo. A čeprav je ta takoj opazil poškodbo, ji je tudi zagotovil, da operacija ni nujna, saj da ji malce ukrivljen nos ne moti dihanja. »Vseeno sem si ga dala popraviti. Čeprav ni motil dihanja, sem se po posegu počutila bolje.« Kjer pa se lepotičino priznavanje vse resnice šele začne. »Imam tudi lasne vložke in umetne trepalnice. Ličila pa so, kljub trenutnemu trendu selfiejev nenaličenih zvezdnic, zame skoraj nujna, ne nazadnje sem manekenka. Poznam cel kup lepotnih trikov.« Ob čemer je želela še enkrat za vselej razčistiti z govoricami, da si je dala izpopolniti tudi prsi. »Morda so skoraj umetne, a so čisto moje in naravne!«Na vrhuncu manekenske kariere ji je brezhibno telo, četudi morda bolj zaobljeno kot pri večini koščenih lepotic, nosilo milijone. V zadnjih letih, ko je manekenske vode zamenjala za poslovne, pa se je Banksova ničkolikokrat znašla na udaru kritik, češ da se ji kilogrami že sramotno nabirajo. Kar je običajno preslišala, vse do pred enim mesecem, ko ji je celo zdravnik položil na srce, da bi morda bilo dobro, da izgubi nekaj kilogramov: »Poškodovala sem si gleženj, z nekaj manj kilogrami pa bi se poškodba lepše in hitreje celila.« S pomočjo osebnega trenerja in nutricionistke je s sebe oklestila slabih 14 kilogramov, tako da ji kazalec na tehtnici zdaj pokaže precej udobnejšo in bolj zdravo številko 72. »Nisem sledila posebni dieti ali vadbenemu režimu. Ključ do vsega je zmernost. Čeprav si je vsake toliko treba privoščiti kaj pregrešnega. In moja šibka točka je sladoled.«