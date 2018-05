Tik pred poroko varal princeso

V Veliki Britaniji se stopnjuje vročica pred 19. majem, ko bo princ Harry vzel svojo Meghan, nekdanjo igralko, ki ji je uspelo osvojiti prinčevo srce, in kmalu bo postala del kraljeve družine. Vse kraljeve pravljice pa le nimajo srečnih koncev. Leto 2010 se je v moderno zgodovino zapisalo kot edino, ko je bila preklicana kraljeva poroka. Zgodilo se je na švedskem dvoru, ki ga je pretresla odločitev princese Madeleine, da prekliče zaroko z Jonasom Bergstromom, ker so ji na ušesa prišle govorice, da ji je bil nezvest. To je bil škandal ogromnih razsežnosti, o katerem so poročali mediji po vsem svetu. Madeleine, najmlajša hči švedskega kralja Carla XVI. Gustafa in kraljice Silvie, in Jonas sta svojo zaroko oznanila avgusta 2009 po sedmih letih zveze. A aprila naslednje leto, le dva meseca pred poroko, so s švedskega dvora sporočili, da je zaroka prekinjena. Izdali so zgolj kratko obvestilo, da sta se princesa Madeleine in njen zaročenec odločila, da gresta vsak svojo pot. Zakaj, niso sporočili. Nekaj mesecev pozneje je nato v intervjuju za švedsko revijo razlog izdala rokometašica Tora Uppstrom Berg, ko je priznala, da je imela razmerje s princesinim zaročencem, za katerega pa menda ni vedela, kdo je. Uppstrom Bergova je dejala, da se ji je Jonas, ko sta se spoznala, predstavil kot Jacob Bernstrom, da je princesin zaročenec, je menda izvedela šele pozneje. Kraljica Silvia je vse do takrat pravi razlog za odpoved zaroke skrivala pred mediji, rekoč, da se Madeleine tistega leta ne bo poročila, saj da imajo preveč dela s poroko njene starejše sestre, zato bo mlajša morala počakati. Da bi se skrila pred mediji, je Madeleine po preklicu zaroke »pobegnila« v New York, kjer si je na koncu uredila življenje in spoznala moškega, s katerim je srečno poročena od leta 2013. S Chrison O'Neillom imata tri otroke.