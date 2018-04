Telebajsek se je zapil do smrti in zmrznil

Tinky Winky se nikoli ni ločil od svoje rdeče torbice.

"Nikoli ni bil utrujen ali brezvoljen. Vselej je imel nasmeh na obrazu," se ga spominjajo preostali telebajski.

1997.

je priljubljena otroška serija prišla na male zaslone.

Otroci so ga oboževali, a niso vedeli, da jetisti, ki jim dneve polni s smehom. Poznali so ga namreč le kot vijoličnega telebajska Tinkyja Winkyja z že skoraj nerazumljivo ljubeznijo do ročnih torbic. A medtem ko je Simon, vsaj med letoma 1998 in 2001, del vsakega dne preživel v nedolžnem svetu otrok, je takrat, ko je skočil iz velikanskega kostuma, zgrabil za steklenico in se počasi ubijal. Leto za letom, dokler se ni na začetku letošnjega leta, star 53 let, dobesedno zapil do smrti.Bil je šolan baletnik in koreograf, a je nato vlogo svojega življenja dobil v otroški seriji, ki je obnorela svet. Štirim telebajskom so se smejali in se z njimi učili otroci več kot 120 držav, s piskajočimi glasovi pa so žlobudrali v 45 jezikih."To je bilo zanj super obdobje. Slavne ljudje sicer običajno prepoznajo, a čeprav ga je serija postavila na družbeni zemljevid in bila vrhunec njegove kariere, njegovega obraza vendar nihče ni poznal," je dejala igralčeva prijateljica. A kot je oboževal delo pred televizijskimi kamerami, tako ga je to tudi težilo, saj je bil zaradi službenih obvez vse pogosteje in predolgo od družine. Od njega je zahtevalo tudi druženje, mreženje, udeležbo na zabavah, kar pa je bilo za Simona, ki ga je alkohol že poprej preveč mamil, leglo pretirane skušnjave, ki se ji preprosto ni znal upreti.Vedel je, da ga odnaša. In vedel, da je življenje v Londonu zanj lahko poguba. "V Liverpool je prišel, da bi premislil o karieri in kako naprej. Želel si je nov začetek," je dejala njegova prijateljica in dodala, da ga je nenehno veseljačenje londonske televizijske smetane utrujalo, da je preprosto potreboval premor od vsega. "Pobegnil je pred skušnjavami Londona, saj si je želel normalnega življenja."A je to žal prepozno spoznal, saj je policija 17. januarja v liverpoolskem pristanišču naletela na njegovo zmrznjeno truplo. "Krvni testi so pokazali visoko vsebnost alkohola v telesu. To, združeno z nizkimi zimskimi temperaturami, je povzročilo smrt," je zdaj tudi uradno sporočila mrliška oglednica.