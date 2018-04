Stavnice služijo, kraljevi par pa čaka

Medtem ko Velika Britanija nestrpno pričakuje, kdaj bo na svet prijokal peti v vrsti za prestol, so vse glasnejši tudi tisti, ki ugibajo in sprejemajo stave o imenu tretjega otroka princa Williama. Vojvoda in vojvodinja Cambriška menda ne poznata spola otroka, med pregledi pri ginekologu naj ne bi vprašala, ali bo deček ali deklica, saj bi bila rada presenečena – kot sta bila pri prvih dveh. No, pobiralci stav so izbrali po njihovem mnenju najverjetnejše ime tako za princesko kot za princa. Med ženskimi imeni vodi Alice, med moškimi pa Philip, kot je ime Williamovemu dedku. Vojvodinja naj bi rodila konec tega meseca in osebje krila Lindo v zasebni bolnišnici St. Mary's se že pripravlja na njen prihod. Te dni so zaprli in ogradili parkirne prostore okrog krila, kjer je Kate rodila tudi Georgea in Charlotte, tu so na svet prijokali tudi njen mož in svak, tast in mnogi drugi člani kraljeve družine. Ob porodu bo zanjo in za otroka skrbelo več kot 20 strokovnjakov porodničarstva in ginekologije, kirurgov in drugih, ki bodo na voljo, če bi šlo morda kaj narobe. Za prvih 24 ur bivanja v zasebnem krilu bolnišnice je treba odšteti slabih 6000 evrov, če je otrok prišel na svet po naravni poti, in 7731 evrov, če je bil rojen s carskim rezom.