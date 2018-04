Smrt Aviciija izkoristila tudi njegova bivša

Smrt priljubljenega glasbenikaočitno poskušajo za lastno promocijo izkoristiti tudi njegove bivše. Prva se je oglasila, ki je objavila kup privatnih fotografij in požela veliko negativnih komentarjev njegovih privržencev. Včeraj pa je podobno storila tudi, ki je bila v zvezi z njim leta 2013. Na instagramu je objavila fotografijo, kjer sta objeta, in tekst, ki pa je povzročil zelo mešane odzive v komentarjih.Tim, zdi se mi, kot da je bilo včeraj, ko sva bila neločljiva. Pogovarjala sva se in se smejala do sončnega vzhoda. Midva proti celemu svetu. Spomini za vse življenje. Kljub najinim vzponom in padcem sem vedno želela, da bi bil zdrav in srečen in da ti lahko pomagam pri vsakem koraku tvojega življenja ...