Slavni igralec dobil hčerkico

29 let je bil star, ko je prvič postal oče.

Z malce manj kot dvema metroma višine in skoraj 120 kilogrami, od katerih so večinoma kite in kipeče mišice, sezdi silak, ki mu ni para. Nepremagljiv in neupogljiv. Ki pa se je vendar spremenil v ponižno, čeprav še vedno gromozansko gmoto čustev in nežnosti, ko je te dni prvič v roke prijel drobceno bitjece. Hčerko, ki se je rodila iz zvezdnikove ljubezni z. Ob čemer je hollywoodski mišičnjak spoznal, kako po krivičnem se o ženskah govori kot o šibkejšem spolu. »Tiana je na svet prihrumela kot sila narave, Lauren pa jo je povila kot rockerska zvezdnica. Vse življenje so me obkrožale močne, ljubeče ženske, a potem, ko sem bil priča Tianinemu rojstvu, so se mi razkrile še nove dimenzije spoštovanja in občudovanja žensk.«Namenjeno mu je življenje v hiši, polni žensk. Ko je pred 16 leti prvič zakorakal na pot očetovstva v zakonu z, je dobil hčer. In tudi ko je njegova ljubezen z Lauren pred dvema letoma prvič obrodila sad, je postal oče, ki si je očka v trenutku ovila okoli mezinčka. Minuli december je bila prav dveletnici podeljena častna vloga najave, da bo kmalu postala starejša sestrica. Dwayne je zgolj pridal, da očitno ne zna delati fantkov, saj je v Laureninem trebuščku spet rasla deklica. Kar pa je bilo zvezdniku več kot pogodu. »Še bolj bom obkrožen z estrogenom. Okoli mene so same močne ženske. A česa drugega si niti ne bi želel,« je dejal, čeprav se je, če si je poželel malce bolj moško družbo, vedno lahko obrnil na družinskega psa, samčka. Bil je poleg, ko si je mala Tiana utirala pot na ta svet. Izkušnja, ki je ne bi zamenjal za nobeno drugo, zato svetuje moškim, naj zberejo pogum in spremljajo rojstvo svojih otrok. A ne pri materini glavi, ampak naj ujamejo trenutek, ko dojenček pokuka na plan. »Sicer je izjemno pomembno, da ste med porodom ob izbrankini glavi, da ste ji v oporo in spodbudo, jo stiskate za roko, ji prigovarjate, kar pač potrebuje. Toda če želite razumeti najmočnejši in najbolj prvinski trenutek življenja, potem glejte, kako se vam rodi otrok. To vam bo za vselej spremenilo življenje, vaše spoštovanje in občudovanje žensk pa bo odtlej brezmejno,« je dejal. Novorojenčici pa je obljubil isto, kot že Simone in Jasmine. »Do konca življenja te bom ljubil, varoval, vodil in spravljal v smeh. V življenju igram ogromno vlog, a tista najpomembnejša, edina res prava, je vloga očeta.«