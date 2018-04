Slavna srbska pevka pijana in v poporodni depresiji

Srbska pevka(37) in njen mož Luka Lazukić sta stopila pred tožilca zaradi domnevnega nasilja v družini. Lazukića obtožujejo, da je 14. aprila ponoči ženi povzročil lahke telesne poškodbe.Vsak od njiju je imel pred tožilcem svojo zgodbo. Tako je po pisanju srbskih medijev Luka zanikal vse obtožbe in dejal, da ga je žena lažno prijavila. Da je ni pretepel, ni pa zanikal, da sta se skregala. Na sodišče je prišel s petimi odvetniki in tam zatrdil, da se je tiste noči vrnil domov okoli četrte ure zjutraj in zaspal v drugi sobi. Da je bila slavna srbska pevka tista, ki ga je zbudila in začela tepsti po roki. Trdi, da je bila pijana in da ga je žalila ter trdila, da ga bo ubila.V dvournem pričanju je še dejal, da se je Nataša po porodu čudno obnašala. Enkrat se je celo porezala po roki, kar je videla tudi hišna pomočnica.Bekvalčeva trdi nasprotno, kot smo že poročali . Na štiriurnem zaslišanju naj bi ves čas jokala in dejala, da se je v moža zaljubila še v času, ko je bila poročena z drugim. Dodala je še, da jo je Luka kmalu po poroki začel psihično mučiti.