Sinku zapravila vpis na elitno zasebno šolo

guliver/cover images Za sinka bi naredila vse. FOTO: Guliver/Cover images

8 let jo je grela ljubezen Chrisa Pratta.

Pri vpisovanju sina v šolo se ji ni niti sanjalo, kaj naj počne.

Na koncu je šlo za eno samo stvar – želela sem lepo napolniti bikinke.

guliver/GETTY IMAGES Nad povečavo prsi je navdušena. Čeprav ima hkrati občutek, da je izdala svoj spol in se uklonila družbenim zapovedim. FOTO: Guliver/Cover images

V iztekanju lanskega leta sta po nekaj mesecih ločenega življenjaindognala, da njunemu zakonu ni več rešitve. Zagnala sta ločitveno kolesje, a v nasprotju s prenekaterim odtujenim zvezdniškim parčkom nista zavzela vojne drže ter v javnosti začela prati umazanega perila. »Imela sva izjemen zakon, zdaj pa sva odlična prijatelja, ki nadvse ljubita svojega sina. Imava skupen cilj – ljubiti in ščititi Jacka,« je dejala zvezdnica, ki z bivšim ostaja že v skoraj nenavadno dobrih odnosih. Čeprav kdo verjetno čaka, da le naredi kak bolj drastičen korak. Ne nazadnje je, ko je 2007. razpadel njen prvi zakon z, storila to, čemur je prej – vsaj uradno in na glas – nasprotovala. Ulegla se je namreč na mizo lepotnega kirurga in si povečala oprsje.Narava je ni obdarila z bohotnim oprsjem. Prej obratno, saj je v trgovini s spodnjim perilom brskala za najmanjšo košarico nedrčka. Toda čeprav bikink zaradi tega ni zapolnila tako, kot bi si želela, na plastično operacijo niti pomislila ni, saj bi se ji ta zdela kot izdajstvo lastnega spola in podrejanje družbi in njenim lepotnim standardom. Vsaj do leta 2007, ko se ji je na krožniku nenadoma nabralo ogromno. »Kot bi življenje skočilo v višjo prestavo, nenadoma se je ogromno dogajalo in vse naenkrat. Dopolnila sem 30 let, se ločevala od Bena, komaj končala en film, ko sem že dobila vlogo v novem,« se spominja blondinka, ki se je v trenutku odločila, naj se ji dogaja še več. »Tako sem si dala še povečati prsi. Kar se je izkazalo za fantastično odločitev. Nisem sicer mislila, da se bom kdaj v življenju odločila za lepotni poseg, na te sem vselej gledala kot na podrejanje družbi, toda če potegnem črto, na koncu je šlo le ze eno samo stvar – želela sem lepo napolniti bikinke, saj sem se vselej spraševala, kakšen občutek bi to bil.« A čeprav je bila nad spremembo navdušena, se ji je hkrati zdelo, da je dosegla dno. »V osnovi sem zagrizena feministka, zato me je preganjala misel, ali nisem morda izdala lastnega spola.« A je poglede nato prevetrila, prepričana, da bi vsak moral imeti pravico, da počne, kar želi. Najsi gre za barvanje las ali nošnjo zobnega aparata, lepotno operacijo prsi ali nosu.Ljubim ljubezen. Tako trdi blondinka, ki, odkar je razpadel njen zakon s Prattom, glavnino ljubezni poklanja sinku. Petletniku, ki čaka na vstop v šolo, ob čemer je blondinka sprevidela, da izbira šole in vpis vanjo nikakor nista mačji kašelj. »Proces vpisovanja otroka v šolo je, vsaj v Los Angelesu, še najbolj podoben grozljivki,« pravi Anna, ki je sama obiskovala javno šolo v Washingtonu, a je edinčka želela vpisati v zasebno. Neuspešno! Zvezdniškemu statusu in zajetnemu bančnemu računu navkljub so njeno prošnjo zavrnili. »V eni izmed šol smo se morali starši, ki smo razmišljali, da bi tja vpisali otroka, usesti v krog. Na sredi je bil kup igrač, mi pa smo si morali izbrati eno in govoriti o vremenu,« še vedno malce nejeverno pripoveduje Anna, ki se je javila, da začne igro. In je namesto o vremenu spregovorila o tesnobi ob vpisu otroka v šolo in strahu pred zavrnitvijo. »Sanjalo se mi ni, kaj delam,« kar je postalo še bolj očitno, ko je naslednji začel pripovedovati o sončnem vremenu zunaj. »To mi je le potrdilo, da res nisem vedela, kaj delam. Skratka, z Jackom so naju zavrnili.«