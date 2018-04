Razprodaja premoženja: Ne bom spoštljiv do Georgea 

George Michael je umrl leta 2016, vendar tudi po smrti nima miru. Trenutno se za njegovo stomilijonsko zapuščino odvija prava vojna, v kateri je glavni akter njegov partner Fadi Fawaz, s katerim sta bila par od leta 2011 do pevčeve smrti. Georgeevi sorodniki trdijo, da naj bi se razšla leta 2015, besni Fawaz pa je na twitterju zapisal: »Nič več ne bom spoštljiv do Georgea Michaela in drugih … Boril se bom za pravice, ki mi po njem pripadajo. In ne, ne bom si poiskal službe.«



Vajen življenja na veliki nogi prodaja pevčeve osebne stvari, saj pravi, da se bo tako maščeval njegovi družini, preživel in plačal odvetnika. Kot poroča The Telegraph, avstralski frizer še vedno živi v pevčevem več milijonov vrednem stanovanju v Londonu, Georgeeva družina pa se na vse pretege trudi, da bi ga izselila.