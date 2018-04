Razkrita skrivnost Copperfieldove iluzije

Tekli skozi kuhinjo

Uničena kariera

let je Cox praznoval, ko si je za darilo poklonil ogled Copperfieldovih iluzij.

Čarodej nikoli ne razkrije svojih skrivnosti. A tudi če tako veli čarovniški kodeks, ga je sloviti iluzionistzdaj moral na povelje sodišča prekršiti in razkriti temeljne elemente ene svojih najslovitejših iluzij. Med izvajanjem trika izginjanja se je eden izmed izbranih prostovoljcev, londonski kuharski chef, nesrečno spotaknil in dobil trajne možganske poškodbe, ki so mu med zdravljenjem tudi temeljito izpraznile račun, zato je slovitega maga zvlekel na sodišče. In čeprav je Copperfieldov odvetnik poskušal doseči, da bi čarovniški podvigi ostali zaviti v tančico skrivnosti, ga je sodnik gladko zavrnil. Zvezdnik pa je moral pod prisego razkriti, kako mu že toliko let uspeva, da trinajstica prostovoljcev izgine kot kafra. In se nato prav tako čudežno spet pojavi.Srečnih 13. To ime nosi eden najbolj znanih aktov izginjanja, ki pa se leta 2013 ni več izkazalo za srečno, saj je šlo nekaj močno narobe. Kot že večtisočkrat v zadnjih dveh desetletjih je Copperfield tudi tedaj iz vznemirjenega občinstva naključno potegnil 13 izbrancev. Tudi Coxa. Posedli so na stole na odru, ko jih je prekrila zavesa. Abrakadabra – ali kaj podobnega, s čimer je David za nekaj minut zamotil gledalce –, kajti ko se je zavesa spet dvignila, na stolu ni bilo več nikogar. Zato so gledalci sledili Davidovemu prstu, s katerim je pokazal na vhod v dvorano, kjer se je izginula trinajstica znova prikazala. Čarovnija? Ali zgolj dodelan trik?Slednje, kot se je izkazalo v sodni dvorani. Izbrance, ko jih prekrije zavesa, izurjeni odrski delavci namreč urno, že v teku, in v soju ročnih svetilk vodijo skozi temne neznane hodnike okoli vogalov, na prosto in nazaj v notranje prostore, celo skozi kuhinjo lasvegaškega hotela, kjer Copperfield navdušuje, dokler se v ravno pravem trenutku ne pojavijo v dvorani. »Dokler ne postanejo del iluzije, nihče od sodelujočih ne ve, kaj se bo dogajalo in kaj bodo delali. Govorijo jim sproti, med tekom, kajne?« je Coxov odvetnik pobaral Copperfieldovega zagovornika, ki je lahko odgovoril le pritrdilno.Gavin ni vedel, v kaj se spušča. Kot tudi ni vedel, da ga bo v enem izmed hodnikov skoraj oslepil prah zaradi gradbenih del, kar je botrovalo temu, da se je spotaknil in nesrečno padel. Z glavo je butnil ob tla. In si pridelal trajne možganske poškodbe, bolečine, glavobole. Vse zaradi Copperfieldovega trika.A čeprav je iluzionist sodišču dejal, da bi del krivde lahko bil na njegovih plečih, odgovornosti za Coxovo zdravstveno stanje ne priznava. »Vse je odvisno od tega, kaj se je dogajalo in zgodilo. Če bi jaz storil kaj narobe in bi se zato poškodoval, potem bi bila odgovornost moja,« je dejal zvezdnik, a dodal, da se je le deset minut pred Coxom sam sprehodil po skrivni poti in da ni opazil nikakršnih ostankov gradbenih del ali prahu. Zatorej zavrača odgovornost za padec, za katerega je izvedel šele, ko ga je Gavin zaradi malomarnosti zvlekel pred sodišče.Kolikšen odškodninski znesek si Gavin obeta, ni znano, a šlo naj bi za milijone. Ne nazadnje so ga le stroški zdravljenja stali 400 tisočakov, poškodbe pa so mu na mah uničile tudi kuharsko kariero.