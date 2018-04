Razkrila razlog razhoda

Davor Šuker je bil eden najboljših hrvaških nogometašev.

Čeprav sta bilainzaljubljena do ušes in še čez, sta se namesto za poroko odločila, da končata zvezo. Po letih ugibanj je Ana končno razkrila, zakaj se je to zgodilo.Španska novinarka, voditeljica in igralka Ana Obregon ter nekdanji nogometaš, Hrvat Davor Šuker, sta bila eden najbolj vročih parčkov v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Ljubezensko razmerje sta začela leta 1997 v Španiji, ko je bila ona ena najbolj priljubljenih španskih TV-voditeljic, on pa zvezda madridskega nogometnega kluba Real. Bila sta noro zaljubljena in zdelo se je, da sta ustvarjena drug za drugega, zato so bili vsi prepričani, da bosta svoje razmerje kronala s poroko. A se to ni zgodilo. Po treh letih vroče ljubezni sta se meni nič, tebi nič razšla. Kaj je bil razlog za to, pa sta pred javnostjo vse do danes skrivala. Se je pa nedavno med gostovanjem v enem od kulinaričnih šovov o njunem ljubezenskem razmerju razgovorila Ana. Priznala je, da nikoli ni sanjala o tem, da se bo poročila, saj ne verjame v institucijo zakona.Kot dokaz, da se res ne sme poročiti, pa je navedla tudi neuspelo snubitev svojega nekdanjega partnerja Šukerja. Med romantično večerjo v eni od madridskih restavracij ji je ta namreč v kozarec vina podtaknil zaročni prstan, ki ga ni videla, zato je skupaj z vinom v njeno grlo zdrsnil tudi prstan in se tam zataknil. »Kdo bi se po taki izkušnji sploh želel poročiti?« je med oddajo spraševala Ana, ki se je z Davorjem kmalu zatem razšla. Vseeno par še danes ostaja v prijateljskih odnosih, pogosto se slišita, občasno tudi srečata.Lepa voditeljica, ki je tudi v šestem desetletju življenja videti kot mladenka, kdaj pa kdaj na družabnih omrežjih še vedno objavi njuno skupno fotografijo. Nedavno je to storila v začetku tega leta, saj je tako svojemu nekdanjemu izbrancu čestitala ob okroglem rojstnem dnevu. Šuker je prvega januarja letos namreč proslavil petdeseti rojstni dan. Kako je on pokomentiral Anino izjavo o njunem razmerju ter zaroki, vsaj za zdaj še ni znano.