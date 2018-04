Ramsay podkupil otroka

Fotografiji: guliver/GETTY IMAGES Gordon in Tana se pogosto skupaj udeležujeta maratonov. FOTO: Guliver/Getty images

Letos sta svojo prvo maratonsko preizkušnjo opravila tudi dvojčka Jack in Holly.

Kariero si je sicer ustvaril iz veščega vrtenja po kuhinji, pa vendar se kuharski mojsterprav tako izjemno kot za štedilnikom znajde na tekaških progah. V gibanju in premagovanju samega sebe je namreč odkril prepotreben ventil za sproščanje napetosti in vsakdanjega stresa, da je že pred desetletjem dosegel osebni cilj preteči 10 maratonov v enem desetletju. In očitno je svojo strast prenesel na otroke. Že lani je na londonskem maratonu namreč tekla njegova najstarejša hči, letos pa sta se na startno črto postavila še kuharjeva dvojčkain, ki sta nedavno postala polnoletna.Ko sta se zagnala proti ciljni črti, oddaljeni 42 kilometrov, sta poletela na krilih dvojne spodbude. Prva je bila dejstvo, da sta tekla za otroško bolnišnico Great Ormond Street Children's Hospital in se tako poklonila spominu na njunega nerojenega bratca, ki ga jeizgubila v petem mesecu nosečnosti, druga pa je bila očetova obljuba, da jima da zajeten kupček denarja, če jima uspe izboljšati njegov najboljši čas. »Moj čas, ki ga morata premagati, je 3 ure 30 minut! Lahko vama uspe, in to za 30.000 evrov!« ju je mamil Gordon.Jack je dosegel cilj v 4 urah in pol, Holly je potrebovala še slabo uro več. A čeprav jima ni uspelo premagati očeta, imata za to še več kot dovolj časa – ne nazadnje je Gordon že pošteno prestopil štiridesetico, ko mu je uspel izjemen čas treh ur in pol. Ob tem da je imel tedaj za sabo že prenekatero tekaško preizkušnjo. »Noro ponosen sem na vaju, da sta končala svoj prvi maraton! Še več, to sta storila v bolj zahtevnih vremenskih razmerah in je bilo še zahtevneje.«