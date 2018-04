Princ okreva s čokolado

REUTERS Cvetje je naročila kraljica. FOTO: Reuters

REUTERS Dobil je tudi obilo prestižne čokolade. FOTO: Reuters

PRINC, ki je sredi tedna prestal operacijo kolka, dobro okreva. Da bi mu čas v bolnišnici minil še hitreje in bolj znosno, je prejel ogromno košaro cvetja in darilno škatlo, polno prestižnih čokoladic. Cvetlični aranžma v toplih pomladnih barvah, med katerimi so prevladovali rumeni, oranžni in beli cvetovi, so mu dostavili iz znane londonske cvetličarne z dvajsetletno tradicijo. Aranžma so s še dvema drugima objavili tudi na svojem profilu na instagramu ter zapisali, da je enega od njih naročila kraljica nekomu, ki mu želi hitro okrevanje.Filip je bil že dan po štiriurni operaciji dobre volje in videti odlično, a bo moral v bolnišnici ostati vsaj še nekaj dni. Njegova žena kraljicaga sicer ne obiskuje, a jo dobro in podrobno obveščajo o njegovem stanju. Ni znano, ali so princu zamenjali celoten kolk ali le hrustanec. Nikogar od članov kraljeve družine sicer menda ni kaj preveč skrbelo glede operacije, saj da poseg ni zapleten oziroma nevaren, kljub temu pa se zavedajo, da gre lahko pri njegovi starosti marsikaj narobe – Filip jih ima konec koncev že 96! Njegova tašča, kraljica mati, je leta 1995 postala ena najstarejših ljudi na svetu, ki so jim uspešno zamenjali kolk, v času operacije je bila stara 95 let. In tudi kraljičin mož se svoji starosti navkljub dobro drži in upa, da bo do 9. maja že toliko okreval, da se bo lahko udeležil kraljevega konjskega tekmovanja v Windsorju, deset dni pozneje pa še vnukove poroke. Pred posegom je manjkal na precej dogodkih, tudi pri tradicionalni velikonočni maši, vse to zaradi bolečin v kolku, zdaj pa vsi upajo, da jih ne bo več.