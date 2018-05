Pri 95 letih spolno nadlegoval maserko

guliver/cover images Z maserko se na samem menda ni vedel prav nič junaško, prej kot spolni predator. FOTO: Guliver/Cover Images

Otipaval svoje zdravniške sestre?

Ni prvič, da na 95-letnega zvezdnika letijo obtožbe predejavnega libida in nadlegovanja. Januarja se je nad njegovim vedenjem pritožilo več zdravniških sester, ki so skrbele za njegovo udobje. To naj bi poskušal izkoristiti, saj naj bi jih nadlegoval in grabil za neprimerne dele telesa. Na to je Leejev predstavnik pripomnil, da gre za beden poizkus izsiljevanja. »Podjetje, ki je poslalo sestre, je zahtevalo denar in zagrozilo, da bo v nasprotnem primeru vse raztrobilo medijem. Toda Stan ni naredil ničesar narobe in ne bo tarča izsiljevanja.«

Namesto da bi umirjeno plul skozi jesen življenja, se je ostareli oče stripovskih superjunakovznašel morda v najbolj kaotičnem in vrtinčastem obdobju. Kajti odkar mu je lani umrla ljubljena žena, s katero sta se ljubila skoraj 70 let in s katero je poprej tiho užival v zasebnosti ter se uspešno ogibal medijskim žarometom, se je zdaj vse obrnilo na glavo. Pred par dnevi je na sodišče namreč zvlekel nekdanjega poslovnega partnerja, ki da mu ni kradel le denarja, temveč celo kri in jo nato prodajal stripovskim trgovinam, da bi za masten denar prodajale stripe, požigosane z njo. Zdaj pa se je na zatožni klopi znašel še sam. Tja ga je namreč zvlekla maserka, ker naj bi jo med seanso masaže spolno nadlegoval.Aprila lani je šla v njegovo hotelsko sobo, Lee si je namreč rezerviral dve uri jutranje masaže. Prve pol ure, ko mu je gnetla hrbet, je potekala kot vse druge. Tedaj pa se je prevalil na hrbet in se začel ljubkovati. A čeprav je nato upošteval njeno željo in se prevrnil nazaj na trebuh in čeprav je poskušala prezreti očitno zapackano rjuho, je, ko je začel stokati in ječati, predčasno končala. Neupoštevajoč pritožbe, da mu je preostala še cela ura.Neprijetno izkušnjo z Leejem se je odločila pozabiti, če ne bi šef že naslednji dan zahteval, da ponovita prejšnji dan začeto. Opazke, da se ob zvezdniku ne počuti dobro, je preslišal, saj gre ne nazadnje za VIP-stranko, ki je vrh vsega obljubila, da se bo tokrat vedla dostojno. In na začetku je vse kazalo, da bo držal besedo, saj se ji je opravičil pa tudi prva ura masaže je potekala brez neprijetnosti. »A nato je spet začel stokati. Masažo sem nemudoma prekinila in zahtevala, naj se obleče. To pa ga je očitno vznejevoljilo, saj je vstal z masažne mize, povsem gol in besen. Moje rotenje, naj me pusti oditi, ga je le dodatno razbesnelo, zahteval je, da nadaljujem,« se v sodnih spisih berejo maserkine besede. »Poskušala sem mu ustreči, zato sem, v strahu, da me odpustijo, nadaljevala.« Toda malce drugače. V trenutku se je namreč odločila za šiatsu masažo, pri kateri lahko namesto rok uporablja stopala. A če je mislila, da bo tako ubežala njegovim poskusom neprimernega dotikanja, se je zmotila. Lee naj bi jo zagrabil za nogo in si njeno stopalo povlekel na moško bogastvo. »V tistem trenutku sem odšla skozi vrata,« pravi maserka, ki pa je o tem debelo leto molčala. »On je bogat in slaven, jaz nisem. Nisem si mogla privoščiti, da izgubim službo.« A v luči razkrivanja spolnega nadlegovanja v zvezdniških sferah se je zdaj odločila spregovoriti, zahteva pa najmanj 50 tisočakov odškodnine in poplačilo odvetniških stroškov.