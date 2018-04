Povezala ju je karma, zdaj pred oltar

guliver/cover images Ljubezen bosta okronala s poroko. Fotografije: guliver/cover images

5.

maja naj bi jima zadoneli poročni zvonovi.

Popoln par sta človeka, ki drug drugemu dajeta, kar potrebujeta.

Povezala in zaljubila sta se na globlji, duhovni ravni. »Ko sva se zagledala, je v igro stopila karma in naju povezala,« jedejal o srečanju s 33 let mlajšo, ki sta drug v drugem očitno nemudoma prepoznala sorodno dušo. Ni ju zmotila precejšnja razlika v letih kot ne to, da je bila lepotica tedaj še vedno uradno vezana na drugega, čeprav že sredi ločitvenega procesa. Začutila sta se na višji ravni, povezala ju je strast do družbenega aktivizma, čez dva tedna pa naj bi že zakorakala pred oltar.Hollywoodski zvezdnik dobro pozna evforijo zaljubljenosti kot tudi bol ločitve, saj je zakonsko srečo skušal že dvakrat in se obakrat opekel. Prvič s, poslovila sta se po štirih letih, v drugo pa s, s katero je od 2002. vztrajal v zakonu do predlani. Čeprav so bila njuna zadnja leta verjetno majava, saj mu je Alejandra ukradla srce že leta 2014, ko sta se spoznala v petičnem italijanskem hotelčku, ki ga je tedaj upravljala. »Bila sem malce izgubljena, v mojem življenju ni bilo luči. Ko pa sem spoznala Richarda, je moje življenje nenadoma spet dobilo smisel,« je dejala in priznala, da je bil zvezdnik, ki je predvsem zaradi odkritega in glasnega zavzemanja za osvoboditev Tibeta pristal na hollywoodskem nenapisanem črnem seznamu, že večino njenega življenja njen junak. Kako tudi ne, ko pa se tako goreče zavzema za pomembna družbena vprašanja, ki so tudi njej tako blizu.Govorice, da bosta družbeno zavedna golobčka že kmalu zakorakala pred oltar, so se pojavile konec lanskega leta, a jih je Alejandra kljub velikanskemu diamantnemu prstanu kaj hitro zatrla. »Komaj sem dobro ločena. Zato prava, uradna, legalna poroka ne pride v poštev, a morda bova imela slavje,« je dejala in dodala, da sta z Richardom popoln par. »Popoln par je dvojica ljudi, ki sta drug drugemu to, kar potrebujeta. Zato živim življenje, kakršno običajno vidimo le v filmih.« Kar je morda premaknilo tehtnico v prid pravi poroki, saj naj bi se že 5. maja v Washingtonu zaobljubila drug drugemu.