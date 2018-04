Posneli film o glavnem junaku Vojne zvezd

Harrison Ford kot neukrotljivi pilot Han Solo.

Konec prihodnjega meseca bodo na svoj račun znova prišli ljubitelji znanstvenofantastične sage Vojna zvezd, ki se bo tokrat posvetila Hanu Solu, enemu najbolj priljubljenih likov te filmske franšize. Produkcijska hiša Disney je objavila kratek napovednik filma z naslovom Solo: Zgodba vojne zvezd, ki ga režira sloviti. Gre za tako imenovani spin off, kot je bil izjemen Rouge One, ki osvetli zgodbo junaka iz serije.Glede na igralsko zasedbo lahko sklepamo, da bo to izjemen dogodek: Sola upodabljaje Lando Calrissian,je Qi'Ra,je Tobias Beckett,pa Chewbacca. Prav lik velikega wookieja je dobil zanimivo dimenzijo, saj izvemo, da je star 190 let in ga lahko vidimo, kako poljublja svojo partnerico. V posnetku je tudi veliko preganjanja s slovito vesoljsko ladjo Millennium Falcon, ki je postala nepogrešljivi del vesoljske epopejeSolo nam pojasni, da si je od nekdaj želel postati pilot, in to najboljši pilot galaksije, čeprav je bil zaradi svoje neukrotljive narave izgnan s pilotske akademije. Del dogajanja se odvija na planetu Hoth, to je ledeni planet iz filma Imperij vrača udarec.Za franšizo bo film zelo pomemben, saj je zadnji del Vojne zvezd z naslovom Zadnji jedi dobil negativne kritike zaradi razvoja lika Luka Skywalkerja, ki več kot dve uri stoka in tarna, vmes celo pomolze vesoljsko kravo in si v usta, a tudi malo mimo, nataka zeleno mleko. Težava filmov nove generacije Vojne zvezd, ki jih je Lucas prodal Disneyju, je predvsem stik z novimi gledalci. J. J. Abrams je s prvim delom Sila se prebuja postavil odlično izhodišče, ki pa so ga v nadaljevanju izničili. Tako so vse oči usmerjene v Sola, ki naj bi franšizi povrnil nekdanjo slavo. Premiera je napovedana za 25. maj.