Poročna torta bo nenavadna

Sladice Claire Ptak obožuje tudi Jamie Oliver.

Torto za Williama in Kate je leta 2011 izdelala Fiona Cairns. Osemnadstropna stvaritev je bila prekrita s smetano in belim fondantom ter okrašena s skoraj 900 sladkornimi cvetovi. Za izdelavo je slaščičarka potrebovala pet tednov. Vojvoda in vojvodinja Cairnsovo dobro poznata in sta velika ljubitelja njenih sadnih tort, med oboževalci je tudi nekdanji beatle Paul McCartney, ki menda torto pri Fioni naroči vsak božič.

Ptakova za svoje stvaritve uporablja izključno organske sestavine, ki morajo biti sezonske in najvišje kakovosti.

Britanski princinsta izbrala poročno torto. Čast, da jo izdela, je pripadla priljubljeni londonski slaščičarki, ki jo obožuje tudi zvezdniški kuhar. Par si je za torto izbral zelo netradicionalen okus, in sicer kombinacijo limone in bezga.V nasprotju s princemin vojvodinjo, ki sta na svoj poročni dan svatom postregla razkošno osemnadstropno torto, bo ta bolj preprosta, že na pogled. Prekrita bo z masleno kremo in okrašena s svežim cvetjem. Harry si je sprva zelo prizadeval, da bi bila torta bananina, saj menda obožuje vse z okusom po tem sladkem tropskem sadežu, a se je par ob pomoči organizatorjev odločil, da se bosta bezeg in limona bolje ujela s pomladno poroko. S tem se je strinjala tudi Ptakova, ki je po rodu iz San Francisca, ime pa si je ustvarila predvsem z uporabo ekoloških sestavin, ki so izključno sezonske in najvišje kakovosti.Njeni začetki so bili skromni, svoje pekovske stvaritve je izdelovala v domači kuhinji in jih prodajala na stojnici, nato je odprla svojo slaščičarno in pekarno, zdaj pa jo je doletela čast, da za kraljevi par ustvari poročno torto. Meghan Ptakovo že pozna, saj je z njo delala intervju za svojo spletno stran o življenjskem slogu. Takoj sta se ujeli in Ptakova je bila menda Meghanina prva izbira, ko sta se z zaročencem začela odločati o torti.Ptakova je podobno sladico, kot sta si jo zaželela Harry in Meghan, že izdelala. Trinadstropna torta za 60 ljudi, ki je stala okrog 250 evrov, je bila sestavljena iz puhastega vaniljevega biskvita, prepojenega z limoninim sirupom in polnjena z limonino kremo.