Ponovno napol gola pred sinom

Motnje v razvoju 16-letnika

Š INSTAGRAM/ELIZABETH HURLEY Fotografija, ki je dvignila obrvi. FOTO: Instagram

52

-letnica je še vedno jedra in zapeljiva.

Britanska filmska zvezdnicase zadnje čase najbolje počuti v kopalkah. Vse kaže, da je svetlolasko zgrabila kriza srednjih let, saj se večino časa pojavlja v javnosti zgolj v kopalkah in pregrešno globokih dekoltejih. No, fotografije v kopalkah objavlja na svoji strani na instagramu, z dekolteji pa razveseljuje na družabnih prireditvah. Nedavno je oboževalce razveselila z vročo fotografijo, tokrat iz zadnje epizode televizijske serije The Royals (Kraljevska družina), v kateri je odvrgla cunjice do kostuma zapeljive francoske sobarice. Potem pa pride njena televizijska mamain ustavi nadaljnje nečednosti. Treba je priznati, da ima 52-letna zvezdnica osupljivo jedro telo. Igralka in oblikovalka kopalk v nadaljevanki igra kraljico Heleno. Gre seveda za fiktivno kraljevo družino.Nedavno je Elizabeth padla v nemilost rumenega tiska, potem ko se je v izzivalnih oblačilih začela pojavljati v družbi svojega 16-letnega sina. Podobnega odziva je bila deležna fotografija s snemanja, na kateri še vedno nosi zapeljivo in pomanjkljivo oblačilo sobarice.Ne preseneča, da so se pod njunimi skupnimi fotografijami pojavili zbadljivi komentarji, nekateri so se spraševali, ali ga še vedno doji, medtem ko so jo drugi pozivali, naj se pred sinom zakrije. »Če bi se moja mama tako obnašala, bi se bil prisiljen oslepiti z belilom,« je nekdo komentiral. Seveda se najdejo tudi takšni, ki jo podpirajo in so prepričani, da se ženska ne bi smela omejevati, če je mama. Oglasila se je celo, slovita otroška psihologinja in avtorica številnih uspešnih knjig o vzgoji otrok. Dobrohotno jo je opozorila, da bo tovrstno vedenje skoraj zagotovo povzročilo motnje v razvoju otroka, ki pa bodo postale očitne šele s časom. Podobnega mnenja je strokovnjakinja za vzgojo, ki priporoča manj provokativne in seksualne situacije: »Liz Hurley je zvezdnica in živi glamurozen ter dekadenten življenjski slog. Dejstvo, da je temu svetu že v rosnih letih izpostavila svojega sina, bi lahko pomenilo, da je zanj prošnja, naj naredi seksi fotografije svoje mame, nekaj povsem običajnega.«