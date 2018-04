Po vodi splaval še tretji zakon Jennie Garth

22 je bila stara, ko je prvič dahnila poročne zaobljube.

Tudi v tretje ni šlo. Kajti če je, ko je julija 2015 stopicljala proti oltarju, kjer jo je čakal, zaljubljeno žgolela, da je naposled, v tretjem poizkusu, našla svojo drugo polovico, se je zdaj dokončno izkazalo, da se lepotička in njen mož številka tri nikakor nista tako dobro dopolnjevala in izpopolnjevala, kot je mislila pred manj kot tremi leti. »Nepremostljive razlike,« so zapisali v sodne papirje, ki jih je vložil Abrams in zagnal kolesje ločitve.Vse se je odvijalo bliskovito hitro. Leta 2014, z dvema propadlima zakonoma za sabo, je zvezdnica nekdaj noro priljubljene mladostniške serije Beverly Hills 90210 nad moškimi bolj ali manj obupala. »Tega ne potrebujem, tega ne želim,« je razmišljala o ljubezni, a vseeno privolila v zmenek na slepo. In še isti večer zamenjala ploščo. »Bilo je že neresnično in hkrati popolno, kot bi se nenadoma vse postavilo na svoje mesto,« je bila po prvem večeru zaljubljena. Osem mesecev pozneje si je nadela poročno obleko, prepričana, da je to tisto pravo.»Dopolnjuje me,« je s kratkim stavkom povedala vse. In se hudičevo uštela. Kajti ko je zanos medenih tednov začel bledeti, so se pokazale razpoke. In tako načenjale mlad zakon, da sta že lani poleti, komaj dve leti po poročnem dnevu, v njunem odnosu pritisnila na pavzo. Menda celo zaživela ločeno, čeprav še nista obupala. Tako sta trdila vsaj Jennie in njen predstavnik, češ da si z Davidom zgolj jemljeta čas zase, da trdo delata za zakon, saj se še vedno ljubita. A očitno vsa ljubezen ni bila dovolj, saj se je David temu zdaj odločil narediti konec. »Želim ločitev,« je naredil še poslednji rez in dokončno pretrgal njun odnos, ki je že tako ali tako nekaj mesecev visel na nitki in obstajal le še na papirju.