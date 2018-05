Po več kot desetletju spet pred kamerami

Prostovoljci v znanstvenem eksperimentu

Jonah je presenetil z vitko postavo.

Megazvednika sta skupaj nastopila v izjemni filmski komedij Superbad in pozneje oba dočakala kar veliko nominacij za oskarja, no,ga je tudi dobila za izjemno predstavo v filmu Dežela La La.še ni dosegel tovrstnega uspeha, je pa vendarle postal eden najbolj iskanih in cenjenih komikov velikih zaslonov. Po dolgih letih bosta igralca ponovno skupaj stopila pred kamere, tokrat v težko pričakovani komediji Manijak produkcijske hiše Netflix. Gre za temno komedijo o dveh tujcih, ki kot prostovoljca sodelujeta pri nenavadnem farmacevtskem testiranju, ki se, seveda, močno zalomi.Zgodba temelji na istoimenski norveški nadaljevanki iz leta 2014, v kateri se glavni junak sprehaja skozi različne fantazijske svetove, medtem ko je v resnici na psihiatričnem oddelku. Producenti so zelo skopi s podrobnostmi, so pa potrdili, da so protagonisti sposobni medsebojne komunikacije znotraj sanj in domišljijskih svetov. Da gre za produkcijo najvišjega ranga, razkriva tudi seznam sodelujočih igralcev, ki vključuje fenomenalnoin trenutno najbolj vročega ločenca. Potem so tukaj še, ki jo poznamo iz nadaljevanke Dekleta,iz filma Ex Machina inVseh deset epizod je režirala, ki se je uveljavila z nadaljevanko Pravi detektiv. V enajstih letih od filma Superbad je bil Jonah dvakrat nominiran za oskarja, leta 2012 za film Moneyball (Zmagovalec), kjer je nastopil skupaj z, ter leta 2014 za stransko vlogo v filmu Volk z Wall Streeta, kjer je nastopil ob boku. Emma si je prvo nominacijo prislužila leta 2015 za film Birdman.