Po osmih letih se je ljubezen izpela

»Bila je brutalno iskrena. Ustavila je vaje in vprašala, ali je to vse, kar lahko pokažem.

Vloga Mildred v zgodovinski drami Loving je irski igralkiprinesla vrsto priznanj, ovenčali so jo celo z oskarjevsko nominacijo, kipec ji je nato pred nosom odnesla, ki je tedaj plesala in pela v romantičnem hitu Dežela LaLa. Vseeno pa tolikšen poklon dela čudeže za kariero, kar gotovo čuti Ruth, ki hkrati spoznava, da ne more vse v življenju teči kot po maslu. Medtem ko je njena kariera v vzponu, je v zasebnosti morala lepemu obdobju spisati epilog. Po osmih skupnih letih, ko sta že zaživela pod isto streho, je namreč umrla njena ljubezen s stanovskim kolegomKot velik del zvezdniških romanc se je tudi njuna začela, ko sta združila igralske moči. Leta 2009 za gledališko igro Phèdre, a Dominic sprva ni prepričal Ruth s svojim nastopom. »Bila je že brutalno iskrena. Kar sredi vaj nas je ustavila in vprašala, ali je to resnično vse, kar znam,« je o njunih začetkih dejal Dominic, ki je le malce pred tem končal dveletno romanco z. Toda nato sta postala ne le romantična, ampak pogosto tudi poklicna partnerja, nazadnje za serijo Preacher. To je obema godilo. »Brez njega bi bilo dolgčas in samotno na snemanjih,« je dejala temnolaska, ki je lani že začela razmišljati o družini. Morda tudi zato, ker so bili otroci vse pogosteje tudi v Dominicovih mislih. »Vsi moji prijatelji jih že imajo. In čeprav vem, da vse pride ob svojem času, sem bil vselej prepričan, da bom do te starosti že imel kopico otrok. In mislim, da je to še edino, kar mi manjka. Otroci.« No, namesto da bi od razmišljanja prešla k delanju otrok, sta zdaj spoznala, da je njune poti preprosto konec. »Razšla sta se. Brez drame in sporov, preprosto se je ljubezen izpela. A še vedno ostajata tesna prijatelja.«