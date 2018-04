Panika pri Kardashianovih: zvezdnica je po šoku dobila popadke

Družinaje v skrbeh. Šok in razkritje, da jo je partnertik pred porodom prevaral, sta očitno pustila posledice na zdravju. Kot poročajo ameriški mediji, je Khloe dobila popadke.Njeni sestriinsta nemudoma odpotovali k njej v Cleveland, kjer ji stojita ob strani in ji v teh težkih trenutkih nudita oporo.Viri blizu družine še razkrivajo, da je med Khloe in Tristanom nepreklicno konec, čeprav se on na vse pretege trudi ter poskuša pojasniti posnetke in omiliti resnico. Zvezdnica si zdaj želi čim prej zapustiti Cleveland, kamor je pred kratkim preselila vse svoje stvari, saj je verjela, da si bo tam ustvarila družino. Po porodu naj bi se nameravala vrniti domov, v mamino vilo. Če bi ji zdravniki dovolili, bi na letalo sedla kar zdaj, a so ji potovanja z letalom zaradi vse bližjega roka prepovedali.Ameriški mediji so v preteklih dneh objavili, da jo je Tristan prevaral z več ženskami, ena izmed njih celo trdi, da pod srcem nosi njegovega otroka, in dodaja, da ima v lasti celo njun vroči posnetek.s poslanimi sporočili dokazuje, da med njima ni šlo le za mimobežno afero. Kamere so ga ujele tudi s striptizeto, s katero je odšel v hotel.Thompson si je z varanjem nakopal na grbo sovraštvo družine Kardashian in tudi mnogih njihovih oboževalk ter oboževalcev. Nad njegovimi dejanji se zgražajo tudi tisti, ki sicer niso njihovi oboževalci.V prid Thompsonu ne govori niti njegova zgodovina. Košarkar je namreč prevaral tudi svoje prejšnje dekle(26), s katero ima sina. Ko je bila Jordan v šestem mesecu nosečnosti, sta se razšla, septembra 2016 pa je začel zvezo s Kardashianovo. Ob vsem skupaj se je na spletu oglasila tudi Jordan, ki je na instagramu zapisala, da se ne bi smeli naslanjati ob tuji nesreči.