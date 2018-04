Oprah tožita zaradi kraje avtorskih pravic

Serija Greenleaf, ki se je izkazala za morda največji uspeh Oprahine televizije OWN, naj bi bila ukradena.

2 milijona ljudi v povprečju gleda vsako epizodo.

Predlansko poletje poletje je na OWN, televizijski mreži kraljice pogovornih oddaj, zaživela serija Greenleaf in v trenutku začela žeti uspehe. Izkazala se je za morda največjih uspeh Oprahine televizije, o čemer priča tudi, da vsakokratna epizoda prikuje pred male zaslone v povprečju dva milijona gledalcev. Kar je gotovo nadvse vzradostilo zvezdnico, ki se v seriji ne le pojavlja v vlogi lastnice glasbenega kluba Mavis McCready, ampak je tudi ena izmed izvršnih producentk serije skupaj s scenaristom. A zdaj se je izkazalo, da ideja za priljubljeno serijo morda vendar ni zrasla v njegovi glavi. Tako trdita vsajin pastor, ki sta Winfreyjevo zaradi kraje zvlekla na sodišče.Zgodba je v seriji spletena okoli mega cerkve in vplivne afroameriške družine, ki jo vodi. A tudi v osrčju zgodbe Justice and Glory (Pravica in slava) je enako. Že 2014. sta jo poskušala ustvarjalcem televizijske mreže ABC prodati Shannan in Lester, ki sta bila po predstavitvi že skoraj prepričana, da sta podpis pogodbe in prodaja avtorskih pravic le vprašanje časa. Doživela sta namreč izjemen odziv, spodbudili naj bi ju celo, naj razvijeta še nove ideje za nadaljevanja, ko sta doživela hladen tuš. Njuno zgodbo so zavrnili. V šoku sta zato onemela, ko sta dve leti pozneje na televiziji zagledala njuno zgodbo. »Uporabili so celo ista imena likov, prekopirali so teme, zaplete, vsesplošen ton zgodbe,« seva iz sodnih spisov. Wynn in Barrie zahtevata več sto tisoč ameriških dolarjev odškodnine. Shannan je dodala, da je prepričana, da se je kraja zgodila, ker je televizijska mreža ABC sodelovala z Oprahino OWN in ji predala njeno zgodbo, pod katero se je nato podpisal Wright.