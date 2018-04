Operacija zaradi težav s kolkom

AP V torek so ga odpeljali v bolnišnico.

Upa, da si bo opomogel do vnukove poroke.

Britanskega princaso v torek odpeljali v bolnišnico na napovedano operacijo kolka, je sporočila Buckinghamska palača. Kolk je vojvodi Edinburškemu že dlje povzročal težave, zaradi teh je 96-letnik v desetih dnevih izpustil kar tri načrtovane obveznosti, tudi velikonočno mašo v Windsorju. Kraljica vendarle ni bila sama, pridružili so se ji drugi člani kraljeve družine, tudi princin. Čeprav se je princ Filip uradno upokojil avgusta lani, občasno vendarle spremlja kraljico, marca se je udeležil nekaj dogodkov, bil je v gradu Windsor, ko je njegov sin, princ, prevzel njegov položaj poveljnika grenadirjev. Mimogrede, ob lanski upokojitvi je palača sporočila, da je bila to prinčeva odločitev, da je ni povzročilo slabo zdravje, temveč želja po bolj umirjenem življenju in da kraljica svojega moža pri tem podpira.No, čeprav ima s kolkom težave, stanje menda ni resno. V javnost princ ne gre, opazili pa so ga v windsorskem parku, prav tam so ga tudi zadnjič fotografirali, in to med vožnjo s kočijo, ki jo je upravljal sam. Seveda obstaja možnost zapletov pri posegu, pravijo strokovnjaki, a bolj kot starost je pomembna forma posameznika, dodajajo., ortopedinja kirurginja, članica svetnica kraljevega združenja kirurgov, je povedala, da operacija kolka učinkovito lajša bolečine in izboljša mobilnost tudi pri starejših pacientih. Vojvoda upa, da bo povsem okreval do maja, ko se bo poročil njegov vnuk, princ. Ta je grad Windsor izbral za prizorišče svoje poroke tudi zato, da bi se je ded laže udeležil.